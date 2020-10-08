Сколько денег уходило на служебные расходы Городецкого, Знаткова и Локтя? Изучаем цифры за 10 лет

В Новосибирске готовятся подвести итоги исполнения бюджета города за первые девять месяцев 2020 года. Отчёт о том, как чиновники распоряжались городскими финансами за этот период, должен появиться уже в этом месяце. Среди прочего в отчёте есть строчка о затратах на мэра, которая звучит как «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования».



Как оказалось, за первые полгода служебные нужды Анатолия Локтя обошлись городу в 2,6 миллиона рублей — это почти в полтора раза больше, чем годовое содержание Владимира Городецкого в 2010 году.

