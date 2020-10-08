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Сколько денег уходило на служебные расходы Городецкого, Знаткова и Локтя? Изучаем цифры за 10 лет

Мы изучили отчёты об исполнении бюджета города и узнали, в какую сумму обходились нам градоначальники

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За десять лет Новосибирском руководили три мэра — соответственно, изменились и траты на обеспечение их деятельности

За десять лет Новосибирском руководили три мэра — соответственно, изменились и траты на обеспечение их деятельности

Содержание мэра Новосибирска подорожало в три раза за последние 10 лет

В Новосибирске готовятся подвести итоги исполнения бюджета города за первые девять месяцев 2020 года. Отчёт о том, как чиновники распоряжались городскими финансами за этот период, должен появиться уже в этом месяце. Среди прочего в отчёте есть строчка о затратах на мэра, которая звучит как «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования».

Как оказалось, за первые полгода служебные нужды Анатолия Локтя обошлись городу в 2,6 миллиона рублей — это почти в полтора раза больше, чем годовое содержание Владимира Городецкого в 2010 году.

Как менялись суммы затрат на обеспечение деятельности мэров Новосибирска за последние годы и сколько денег планируется потратить на работу Анатолия Локтя в этом году — смотрите в нашей инфографике.

За десятилетие у Новосибирска сменилось три мэра. А в 2014 году в кресле мэра побывали и Владимир Городецкий, и Владимир Знатков (в качестве исполняющего обязанности), и Анатолий Локоть

За десятилетие у Новосибирска сменилось три мэра. А в 2014 году в кресле мэра побывали и Владимир Городецкий, и Владимир Знатков (в качестве исполняющего обязанности), и Анатолий Локоть

С 2010 по 2019 год расходы на мэра выросли в 3,2 раза — с 1 миллиона 606 тысяч рублей до 4 миллионов 302 тысяч рублей. Есть и предварительные цифры 2020 года — всего в этом году планируется выделить 5 миллионов 217 тысяч рублей, причём более половины суммы Анатолием Локтем уже освоено.

В прошлом месяце мы выяснили, где учились самые обеспеченные министры правительства области, депутаты Заксобрания и Совета депутатов города, а также, какие вузы окончили первые лица города и области — мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников. Инфографику смотрите здесь.

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