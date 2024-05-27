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Дороги и транспорт Метро по-белорусски: Андрей Травников думает взять строителей из Минска для новосибирского метро

Метро по-белорусски: Андрей Травников думает взять строителей из Минска для новосибирского метро

По словам главы региона, местные проектировщики уже некомпетентны

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Губернатор считает, что можно поискать строителей и проектировщиков метро в другой стране

Специалистов из Минска могут взять для проектирования и строительства метро в Новосибирске. Об этом губернатор Андрей Травников рассказал в интервью изданию «Sputnik Беларусь».

По словам Андрея Травникова, правительство региона выделило Новосибирску более миллиарда рублей на проектирование метро, продление линий, строительство новых станций и депо. При этом, отмечает губернатор, из-за того, что метрополитен в городе не развивался, местные проектировщики потеряли свои компетенции.

— Для выполнения задач мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона. Серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска. Здесь перспектива для совместной работы точно есть, — объяснил Андрей Травников.

Эту тему, говорит Травников, он уже обсудил с премьер-министром Беларуси.

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов до этого заявил, что работы над продолжением Дзержинской линии метро начнутся летом. Чуть раньше на комиссии по внесению изменений в Генплан начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что планируется продлить метро до «Экспоцентра», из-за того что в городе не хватает земли для депо. Также землю предложили зарезервировать в сторону микрорайона Стрижи для перспективной третьей линии.

Губернатор уже объяснял, что у мэрии Новосибирска пропало доверие к проектировщикам станции метро «Спортивная» и Дзержинской линии — «Метро МиРу».

— Со стороны руководства была удивительная доверчивость к проектной организации. «Метро Мир» очень уверило руководство города, что документацию на Дзержинскую линию 2012 года не надо переделывать, что она пройдет экспертизу, и документацию на «Спортивную» тоже корректировать не надо. Сойдет и так, — рассказывал губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС». — Иллюзии у руководства исчезли.

Сейчас мэрия подписала постановление о создании учреждения, которое заменит МП «МетроМир». Директор «МетроМира» Александр Мысик находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.

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Метро Метрополитен Беларусь Андрей Травников Губернатор Новосибирской области Строители Проектировщики
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