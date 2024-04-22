Дорогу к селу Ленинское передали в собственность района — на это потребовался 1 день

Бесхозная дорога разрушалась несколько лет подряд. Теперь местные жители надеются, что смогут нормально проезжать к своим домам Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Дорогу к западной части новосибирского села Ленинское передали из федеральной собственности в районную. Об этом НГС рассказали жители расположенных в границах села СНТ и представители администрации Новосибирского района Новосибирской области. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным госимуществом было подписано одним днем.

— Федеральную землю согласовали за 1 день! Мы за 8 дней сдвинули то, что стояло 8 лет! Была рабочая встреча с нами, согласовали план действий. До нормальной дороги ещё далеко, но дело пошло, — рассказал местный житель Андрей Жуков.

Согласно тексту распоряжения территориального управления Росимущества, 17 апреля 2024 года руководитель ведомства поручил сформировать земельный участок, по которому проходит бывшая техническая дорога к насосной станции и передать его в муниципальную собственность Новосибирского района, а администрацию района, в свою очередь — принять землю в собственность. Поводом для решения стало заявление районной администрации, датированное все тем же 17 апреля.

Источник: Антон Дигаев, Анна Скок / NGS.ru

О том, что единственная дорога, ведущая к их домам, превратилась в плохопроходимое грязевое болото, местные жители начали жаловаться на прошлой неделе - НГС написал об этом 16 апреля. Жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и пожаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, и отчаявшись дождаться ремонта, начали закупать щебень за собственные деньги.

В администрации района НГС тогда сообщили, что начали ремонт дороги, несмотря на то, что она все еще находится в федеральной собственности, но это вызвало новый скандал: на видеозаписи работ местные жители узнали себя и своих соседей, ремонтирующих дорогу при помощи купленного за свой счет щебня. На этом чиновники официально ответили, что подрядчик, который ведет ремонт, действительно является местным жителем и рассказали, что тоже покупали щебенку для проблемной дороги.

— Строительство, реконструкция, капитальный ремонт были невозможны без формирования земельного участка под объект. Земельный участок под дорогой не был сформирован и располагался в границах земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, — так в администрации района объяснили то, почему дорога долго оставалась ничьей.

Ранее администрация проводила кадастровые работы и подготовила схемы расположения в отношении земельного участка федеральной собственности, занятого дорогой. Эти документы были отправлены в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом для утверждения и дальнейшей передачи в муниципальную собственность, однако администрации было неоднократно отказано в утверждении схем расположения земельных участков в 20-м, 21-м и 24 годах.

В администрации Новосибирского района также подчеркнули, что деньги на текущий ремонт дороги несмотря на это выделяли: 7,6 миллионов рублей — в 2023 году и 6,3 — в 2024-м.