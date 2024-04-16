Администрация района отчиталась о ремонте дороги к новосибирскому селу: видео с места работ привело к скандалу

У администрации и местных жителей разные точки зрения на происходящее Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Администрация Новосибирского района отчиталась о ремонте дороги к западной части села Ленинское, несмотря на то, что грунтовка даже не находится в их собственности. В качестве иллюстрации чиновники прикрепили к посту видео работ. Местные жители заявили, что это они на опубликованных кадрах и сами засыпают ямы купленным за свой счет щебнем.

Видео работ по восстановлению грунтовки официальный паблик Администрации Новосибирского района опубликовал сегодня утром. На кадрах несколько мужчин разравнивают при помощи трактора и лопат разравнивают щебенку. Голос за кадром сообщает, что они уже использовали четыре КАМАЗа щебня, а на подходе — пятый грузовик.

— Данная территория находится в федеральной собственности, тем не менее администрация Новосибирского района подключилась к решению проблемы жителей — на проблемный участок уже завезли семь КамАЗов щебня, работает грейдер.

По словам жителей западной части Ленинского, на кадрах работают они сами. Некоторых жителей узнали и журналисты НГС, накануне побывавшие в проблемном населенном пункте Источник: Администрация Новосибирского района

Публикация видео вызвала шквал недовольства в комментариях: по словам местных жителей, ролик они снимали сами, в тот момент, когда самостоятельно латали грунтовку щебнем, купленным за собственный счет. С 7:40 утра, когда был опубликован пост, к нему оставили десятки возмущенных ответов:



— Администрация, уберите срочно этот пост. Работает следственный комитет. Этот щебень покупали сами жители, так как дорогу заблокировала грязь и жижа. Люди не могли попасть домой с детьми. Вы о чем думаете?— прокомментировала пост местная жительница Ирина Антипина.

— Эту щебенку покупали жители всех обществ, скидывались по тысяче рублей, насобирали 200 тысяч. На эти деньги купили щебенку. Силами местных жителей, лопатами разравнивали ее при помощи местного трактора. Никакого грейдера там не было, — прокомментировал местный житель, а со вчерашнгего дня и руководитель общественной организации «Дорога к дому» Андрей Жуков, — от подрядчика, который [от администрации] ремонтирует дорогу были закуплены всего две маленьких машины щебня, которых хватило на 20 метров грязи.

Андрей Жуков предоставил в распоряжение НГС чеки на покупку щебня.

В свою очередь в администрации Новосибирского района ответили, что местные жители на видео работают, потому что одновременно являются работниками подрядной организации:

— Скидывались ли жители по своей инициативе на дополнительную отсыпку дороги, администрации не известно. На видео — работают представители подрядной организации, среди которых есть и местные жители, поскольку подрядчик проживает на этой территории, — ответили НГС в администрации Новосибирского района. — В рамках лимитов финансирования на апрель месяц в объеме 100 тысяч рублей подрядной организации были даны указания по отсыпке проблемных участков. В соответствии с расценками в контракте на выполнение работ объем выполненных работ составляет 205 квадратных при толщине слоя инертного материала 15 см. Общий объем завезенного материала составляет 46 тонн. Дополнительно выделено 500 тысяч рублей на отсыпку дороги, которые планируется выполнить в ближайшие 3 дня