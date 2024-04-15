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Происшествия эксклюзив «Много мусора и ила»: в новосибирском МЧС объяснили, почему не дали машину для откачки воды в затопленном СНТ

«Много мусора и ила»: в новосибирском МЧС объяснили, почему не дали машину для откачки воды в затопленном СНТ

Сейчас в «Солнечной долине» ситуация более-менее стабильная, но опасные места есть

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Под Новосибирском затопило участки СНТ, но пожарную машину для откачки воды использовать нельзя

В ГУ МЧС России по Новосибирской области объяснили, почему не дали пожарную машину для ликвидации подтопления в СНТ «Солнечная долина» под Новосибирском. Жители СНТ просили спецтехнику в МЧС и администрации сельсовета, чтобы откачать талые воды. Территорию топит несколько дней.

— Использовать в ликвидации подтопления пожарную машину было невозможно — уровень воды был небольшой, в воде — достаточно большое количество ила, мусора. Это вывело бы из строя технику, которая предназначена прежде всего для тушения пожаров, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Он также отметил, что территория СНТ «Солнечная долина» находится вблизи реки Иня в низине. Подтопление произошло не водой, которая поднялась в реке Иня, а именно талыми водами с полей. Откачать воду было возможно только мотопомпами, что и сделала администрация района. Ранее местные жители утверждали в разговоре с НГС, что откачивали воду своими силами.

В МЧС добавили, что в этом году в регионе достаточно активное весеннее половодье. Ситуация с прохождением паводка на всей территории области находится на контроле, но случи везде разные. При этом, река Иня достаточно высоко поднялась, но заторов на ней нет.

— В СНТ в выходные дни откачивали воду. Там остались локальные места, но это естественный процесс. Где-то за счет подъема уровня Ини произошло подтопление садовых участков, расположенных в низменности. На Ине нет заторов. Ничто не мешает пропуску воды. Сегодня в СНТ выезжал начальник пожарно-спасательного гарнизона. Там практически никаких работ администрация СНТ не проводит. Людей практически нет на месте. Угрозы повторного подтопления садовых домиков сейчас в этом обществе нет, — отметил спикер.

Ранее НГС писал о том, что паводок топит дачный поселок в Новосибирской области. В «Кедре» словно разлилось целое море.

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