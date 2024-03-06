Пробка собралась утром в Заельцовском районе — она растянулась на 3 километра

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Кедровой утром, 6 марта, собралась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она растянулась на 3 километра. Причиной могло стать ДТП.
Пользователь сервиса Александр S. сообщает о ДТП, которое произошло в правом ряду по направлению движения в сторону Мочищенского шоссе. Аварию очевидец отметил в 8:23 утра.
Затор начинается от поворота на микрорайон Летный и заканчивается Мочищенским шоссе. В целом сервис оценивает ситуацию с пробками на дорогах в Новосибирске в 7 баллов. Заторы есть на Фадеева, Богдана-Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Плановой, на Фабричной, Большевистской и Восходе, на Гусинобродском шоссе. Загружены Октябрьский и Димитровский мосты.
На левом берегу пробки собрались на улицах Станционной, Станиславского, Титова, Немировича-Данченко, Троллейной, Советском шоссе, Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.
Ранее НГС писал о том, что на «кольце ада» в Новосибирске собралась огромная пробка. На площади Энергетиков оборвались провода у троллейбуса