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СрочноГлухая пробка собралась на площади Труда
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«Уткнулись и стоим»: на «кольце ада» в Новосибирске собралась огромная пробка — фото с места

На площади Энергетиков оборвались провода у троллейбуса

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По словам читателя НГС, в пробке приходится стоять долго

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Утром 22 февраля на площади Труда в Новосибирске собралась огромная пробка. Об этом сообщил читатель НГС Юрий.

Мужчина прислал в редакцию кадры с места, судя по которым автомобили выстроились в длинный ряд. По словам Юрия, проезд там прекратился фактически полностью, со всех сторон:

— Все уткнулись и стоим! Если кольцо встало, машины останавливаются со всех сторон. Встречки не идут до сих пор. За последние 15 минут пока никто не пересек [дорогу] с левого берега в сторону правого. Левый встал прочно, — недоумевает он.

Как пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black», на площади Энергетиков оборвалась контактная сеть троллейбусов, и на земле лежат провода.

— Движение в сторону Димитровского моста заблокировано, — говорится в посте.

Вот как пробка выглядит на записи с камер видеонаблюдения

Вот как пробка выглядит на записи с камер видеонаблюдения

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«Яндекс» также отмечает сильные пробки

«Яндекс» также отмечает сильные пробки

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В «ГЭТ» журналисту НГС отказались прокомментировать произошедшее. Редакция направила запрос в мэрию.

Ранее сибирячка решила объехать «кольцо ада» и попала в затор на 3,5 часа. Впечатлениями она поделилась в авторской колонке.

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НовосибирскТроллейбусыПробкаКольцо ада
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