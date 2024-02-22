«Уткнулись и стоим»: на «кольце ада» в Новосибирске собралась огромная пробка — фото с места

Утром 22 февраля на площади Труда в Новосибирске собралась огромная пробка. Об этом сообщил читатель НГС Юрий.
Мужчина прислал в редакцию кадры с места, судя по которым автомобили выстроились в длинный ряд. По словам Юрия, проезд там прекратился фактически полностью, со всех сторон:
— Все уткнулись и стоим! Если кольцо встало, машины останавливаются со всех сторон. Встречки не идут до сих пор. За последние 15 минут пока никто не пересек [дорогу] с левого берега в сторону правого. Левый встал прочно, — недоумевает он.
Как пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black», на площади Энергетиков оборвалась контактная сеть троллейбусов, и на земле лежат провода.
— Движение в сторону Димитровского моста заблокировано, — говорится в посте.
В «ГЭТ» журналисту НГС отказались прокомментировать произошедшее. Редакция направила запрос в мэрию.
Ранее сибирячка решила объехать «кольцо ада» и попала в затор на 3,5 часа. Впечатлениями она поделилась в авторской колонке.