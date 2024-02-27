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В мэрии объяснили, что за странные знаки, нарисованные ручкой, появились на Октябрьской

Указатели появились на прошлой неделе

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Такой знак водители могут игнорировать

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В мэрии Новосибирска сообщили, почему на улице Октябрьской, где решили ввести одностороннее движение, появились странные знаки. На прошлой неделе, 19 февраля, вместо стандартных знаков водители увидели нарисованные ручкой или фломастером на белом фоне указатели.

— В ходе выполнения работ на данном участке рабочие не сняли транспортировочные упаковки. В настоящее время замечания устранены, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Дорожники забыли снять упаковку

Дорожники забыли снять упаковку

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Одностороннее движение ввели с 17 февраля по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.

Мы разобрались с экспертом, почему водители могут игнорировать знаки, размещенные в таком виде.

НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Кроме того, появился комплекс, который штрафует за телефон в руках автомобилиста.

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ОктябрьскаяМэрия НовосибирскаДорогиОдностороннее движение
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