В Новосибирске почистили Гусинобродский тракт — ранее дорога сузилась из-за снега и наледи

В Новосибирске дорогу на Гусинобродском тракте, которая сильно сузилась из-за снега, почистили и расширили до 2 полос. Об этом НГС сообщили в мэрии.
Накануне, 17 января, редакция писала, что в районе заправки «Газпром» на Гусинобродском тракте проезд сузился до 1,5 полос — часть дороги покрылась слоем снега и наледью. Из-за этого, заявила в соцсетях сибирячка Екатерина, автомобилям стало сложно проезжать по участку.
— Невозможно ехать, осталось 1,5 полосы, — писала девушка.
Как уточняют в мэрии, до двух полос расчистили участок Гусинобродского тракта и шоссе от въезда в Новосибирск до улицы Коминтерна. В ночь с 18 на 19 января также планируется провести работы на Гусинобродском шоссе на участке от Волочаевской до Доватора.
В декабре 2023 года другая сибирячка заявила о колее на Гурьевской. Она затрудняла движение для автомобилистов.