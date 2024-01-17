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«Невозможно ехать»: дорогу на Гусинобродском тракте облепило снегом и наледью — проезд сузился

Машины могут передвигаться только по 1,5 полосам

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Жительница Новосибирска пожаловалась на состояние дороги на Гусинобродском тракте

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Из-за снега участок дороги на Гусинобродском тракте сузился до 1,5 полос. Об этом в «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила жительница Новосибирска Екатерина.

На кадрах, опубликованных Екатериной, снята дорога, которая находится между Гусинобродским трактом и Гусинобродским шоссе — в районе СНТ «Металлург» и СНТ «Весна Сибири».

— Невозможно ехать, осталось 1,5 полосы. Кто отвечает за чистку и вывоз снега на этой дороге? — возмутилась автор поста.

Судя по кадрам, часть дороги покрыта слоем снега

Судя по кадрам, часть дороги покрыта слоем снега

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Корреспондент НГС пыталась связаться с Екатериной, однако на момент подготовки публикации поговорить с ней не удалось. Редакция отправила запрос в мэрию.

Ранее сибирячка заявила об аварии на Гурьевской — по ее мнению, причиной ДТП могла стать колея.

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ДорогаНовосибирскНаледьГусинобродский тракт
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