«Невозможно ехать»: дорогу на Гусинобродском тракте облепило снегом и наледью — проезд сузился

Из-за снега участок дороги на Гусинобродском тракте сузился до 1,5 полос. Об этом в «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила жительница Новосибирска Екатерина.
На кадрах, опубликованных Екатериной, снята дорога, которая находится между Гусинобродским трактом и Гусинобродским шоссе — в районе СНТ «Металлург» и СНТ «Весна Сибири».
— Невозможно ехать, осталось 1,5 полосы. Кто отвечает за чистку и вывоз снега на этой дороге? — возмутилась автор поста.
Корреспондент НГС пыталась связаться с Екатериной, однако на момент подготовки публикации поговорить с ней не удалось. Редакция отправила запрос в мэрию.
Ранее сибирячка заявила об аварии на Гурьевской — по ее мнению, причиной ДТП могла стать колея.