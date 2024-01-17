В грязи и инее: как покорежило машины в эпицентре прорыва теплосети на Петропавловской — фоторепортаж НГС

После того, как в коммунальной аварии 11 января пострадали машины, НГС писал о том, как получить компенсацию за поврежденный кипятком автомобиль. Первым делом стоит зафиксировать доказательства ущерба: снять фото и видео на месте события с текущими датой и временем. Стоит вызвать участкового для оформления протокола и заказать независимую экспертизу с уведомлением будущего ответчика, отмечал правозащитник Евгений Казанцев.

