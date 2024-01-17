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Авария в непогодуФоторепортаж

В грязи и инее: как покорежило машины в эпицентре прорыва теплосети на Петропавловской — фоторепортаж НГС

Один из автомобилей чудом не упал в яму с кипятком

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Владелица снимает на камеру свою обледеневшую машину

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Во второй крупной коммунальной аварии за неделю, которая произошла на улице Петропавловской в Новосибирске, пострадало несколько автомобилей. Машины, которые находились вблизи от места прорыва, моментально заледенели, одна из них едва не провалилась в образованную прорывом яму. Автомобилистам приходится ехать по воде, машины покрылись инеем. Последствия прорыва воды задокументировал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Рядом с одной из машин образовалась яма, автомобиль чудом не провалился

Рядом с одной из машин образовалась яма, автомобиль чудом не провалился

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После того, как в коммунальной аварии 11 января пострадали машины, НГС писал о том, как получить компенсацию за поврежденный кипятком автомобиль. Первым делом стоит зафиксировать доказательства ущерба: снять фото и видео на месте события с текущими датой и временем. Стоит вызвать участкового для оформления протокола и заказать независимую экспертизу с уведомлением будущего ответчика, отмечал правозащитник Евгений Казанцев.

В этом случае ответчиком будет собственник теплосетей. В статью убытков, помимо стоимости экспертизы, стоит включить средства, потраченные на эвакуатор, поэтому необходимо сохранить чек.

Автомобили заволокло паром из-за прорыва на теплосети

Автомобили заволокло паром из-за прорыва на теплосети

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Другие ринувшийся вверх поток воды основательно обдал грязью

Другие ринувшийся вверх поток воды основательно обдал грязью

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Через какое-то время к владелице автомобиля подошли сотрудники СГК — вероятно, чтобы зафиксировать повреждения

Через какое-то время к владелице автомобиля подошли сотрудники СГК — вероятно, чтобы зафиксировать повреждения

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Капот машины оказался поврежден: похоже, под ней провалился асфальт, и капот машины дернуло вниз, на бордюр

Капот машины оказался поврежден: похоже, под ней провалился асфальт, и капот машины дернуло вниз, на бордюр

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Машина едва не провалилась в яму с горячей водой

Машина едва не провалилась в яму с горячей водой

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Грузовой автомобиль на обочине из-за пара покрылся инеем — от дороги рядом поднимается пар

Грузовой автомобиль на обочине из-за пара покрылся инеем — от дороги рядом поднимается пар

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Из-за прошлой крупной коммунальной аварии машины плыли по улицам левобережья, некоторые даже не могли выехать из воды.

Все, что известно о коммунальной аварии мы собираем в режиме онлайн. Также смотрите наш сюжет, там регулярно появляются новости о прорыве.

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