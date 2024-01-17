В грязи и инее: как покорежило машины в эпицентре прорыва теплосети на Петропавловской — фоторепортаж НГС

Во второй крупной коммунальной аварии за неделю, которая произошла на улице Петропавловской в Новосибирске, пострадало несколько автомобилей. Машины, которые находились вблизи от места прорыва, моментально заледенели, одна из них едва не провалилась в образованную прорывом яму. Автомобилистам приходится ехать по воде, машины покрылись инеем. Последствия прорыва воды задокументировал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
После того, как в коммунальной аварии 11 января пострадали машины, НГС писал о том, как получить компенсацию за поврежденный кипятком автомобиль. Первым делом стоит зафиксировать доказательства ущерба: снять фото и видео на месте события с текущими датой и временем. Стоит вызвать участкового для оформления протокола и заказать независимую экспертизу с уведомлением будущего ответчика, отмечал правозащитник Евгений Казанцев.
В этом случае ответчиком будет собственник теплосетей. В статью убытков, помимо стоимости экспертизы, стоит включить средства, потраченные на эвакуатор, поэтому необходимо сохранить чек.
Из-за прошлой крупной коммунальной аварии машины плыли по улицам левобережья, некоторые даже не могли выехать из воды.
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