«На вашей стороне закон»: как получить компенсацию за поврежденный кипятком автомобиль — инструкция от юриста

— Также нужно вызвать участкового для оформления протокола и заказать независимую экспертизу с уведомлением будущего ответчика. В данном случае это собственник теплосетей, — говорит Казанцев.



По словам юриста, в статью убытков помимо стоимости экспертизы стоит включать и использование эвакуатора для транспортировки автомобиля, поэтому следует сохранить чек.

