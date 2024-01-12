«На вашей стороне закон»: как получить компенсацию за поврежденный кипятком автомобиль — инструкция от юриста

В результате прорыва теплотрассы 11 января пострадали десятки автомобилей новосибирцев, следователи завели уголовное дело, а мы узнали у юриста о правильном порядке действий по взысканию компенсации за поврежденные из-за аварии авто.
Правозащитник Евгений Казанцев советует первым делом зафиксировать доказательства причиненного ущерба: снять фото и видео на месте событий с текущей датой и временем.
— Также нужно вызвать участкового для оформления протокола и заказать независимую экспертизу с уведомлением будущего ответчика. В данном случае это собственник теплосетей, — говорит Казанцев.
По словам юриста, в статью убытков помимо стоимости экспертизы стоит включать и использование эвакуатора для транспортировки автомобиля, поэтому следует сохранить чек.
— Получить компенсацию могут как потребители СГК (лица, у которых заключен договор с энергетиками), так и иные владельцы автомобилей. При этом первым будет чуть проще — на их стороне вдобавок к Гражданскому кодексу Закон о защите прав потребителей. В случае неудовлетворения досудебной претензии в добровольном порядке, суд, вынося решение в пользу потребителя, дополнительно взыскивает в его пользу штраф в размере 50% от присужденной суммы. Кроме того, потребителю легче добиться большего размера компенсации морального вреда в случае положительного судебного решения, — считает Казанцев.
Юрист также поделился лайфхаком по минимизации судебных издержек в случае проигрыша дела в суде.
— Если иск не будет удовлетворён, то судебные расходы (в том числе на проведение судебной экспертизы) придётся оплатить потребителю, а это может быть и 30 тысяч, и 500 тысяч рублей. Поэтому иск всегда нужно подавать от общественной организации, обратившись туда с жалобой, — советует Казанцев.
Сегодня главный инженер теплосетевого подразделения СГК Сергей Срыбных на месте аварии так ответил на вопрос НГС о порядке компенсации владельцам поврежденных из-за аварии автомобилей:
— Пусть с нами связываются по телефону единой диспетчерской: 289–01–45. Там уже направят, подскажут. Наши производственные объекты застрахованы. На данный момент обращений от автовладельцев мы не получали, — сказал Срыбных в обед 11 января.
Напомним, сегодняшней ночью в Новосибирске произошла одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Утром без отопления остались 237 объектов, последствия прорыва старой трубы на магистрали устранили лишь к вечеру. Мы вели онлайн-хронику событий, связанных с коммунальным коллапсом левобережья.