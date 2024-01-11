Десятки домов все еще остаются без тепла: как устраняли коммунальную аварию на Пархоменко – фоторепортаж

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 11 января произошла коммунальная авария, без горячей воды и отопления осталось более 200 многоэтажных домов. Некоторые улицы затопило водой, из-за чего люди не могли выйти из подъездов. В СГК сообщили, что поврежденная труба была проложена еще в 1974 году. На месте продолжают работать аварийные бригады, в некоторые дома уже дали отопление. Что сейчас происходит на месте аварии и какие восстановительные работы уже сделаны, смотрите в нашем фоторепортаже.