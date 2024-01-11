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СрочноЧастный дом загорелся на левом берегу Новосибирска
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Авария в непогоду

Десятки домов все еще остаются без тепла: как устраняли коммунальную аварию на Пархоменко – фоторепортаж

Прорыв теплотрассы произошел ранним утром 11 января

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В СГК сообщили, что они заменят 8,5 метра трубы на тепломагистрали

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В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 11 января произошла коммунальная авария, без горячей воды и отопления осталось более 200 многоэтажных домов. Некоторые улицы затопило водой, из-за чего люди не могли выйти из подъездов. В СГК сообщили, что поврежденная труба была проложена еще в 1974 году. На месте продолжают работать аварийные бригады, в некоторые дома уже дали отопление. Что сейчас происходит на месте аварии и какие восстановительные работы уже сделаны, смотрите в нашем фоторепортаже.

Коммунальщики обещают восстановить отопление во всех домах к 21:00

Коммунальщики обещают восстановить отопление во всех домах к 21:00

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Сейчас в зоне ТЭЦ-2 параметры восстановлены, управляющие компании приступили к перезапуску домов

Сейчас в зоне ТЭЦ-2 параметры восстановлены, управляющие компании приступили к перезапуску домов

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В некоторые дома уже вернули отопление

В некоторые дома уже вернули отопление

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Коммунальщики продолжают вести сварочные работы на участке

Коммунальщики продолжают вести сварочные работы на участке

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Отопление дали в медучреждения и образовательные учреждения, которые оказались в районе аварии

Отопление дали в медучреждения и образовательные учреждения, которые оказались в районе аварии

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Из-за аварии было изменено движение трамваев <nobr class="_">№ 10</nobr> и 18. На обычные маршруты общественный транспорт вернулся в 16:11

Из-за аварии было изменено движение трамваев № 10 и 18. На обычные маршруты общественный транспорт вернулся в 16:11

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Крупная коммунальная авария случилась на левом берегу города в ночь на 11 января. Всё, что известно о происходящем, читайте в нашей хронике.

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