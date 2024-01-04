Что будет с «кольцом ада»? Как перенос стройки скажется на сдаче развязки на левом берегу и какой она станет — видео

Жители Левобережья не первый год терпят неудобства из-за строительства многоуровневой развязки на площадях Труда и Энергетиков. И в конце 2023 года стало известно, что сроки сдачи сдвинулись. Мы узнали у строителей, когда проект заработает, а также посмотрели, во что превратится «кольцо ада». Тяжелее всего будет тем водителям, которые захотят с улицы Ватутина попасть на Широкую.
Сроки сдвинулись
В конце прошлого года стало известно, что четвертый мост не сдадут вовремя. Его должны были открыть 6 декабря 2023 года, но теперь сдача перенесена на 2024 год без какой-то конкретики по дате. Четвертый мост и развязка на площади Труда — один проект, поэтому и движение по новому «кольцу ада», а точнее по ракете, под большим вопросом. Предварительно озвучивают сроки до конца 2024 года. Всё дело в прекращении финансирования со стороны правительства Новосибирской области.
— Сейчас идет процесс интенсивных консультаций между концедентом и концессионером, целью которых является снятие всех спорных вопросов, возникших в процессе реализации проекта. В случае возобновления финансирования в заданных проектом объемах и снятия запрета на использование средств, выделенных из федерального бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат, строительные работы на объектах будут развернуты в объеме, который позволит обеспечить ввод в эксплуатацию объектов мостовой концессии до конца 2024 года, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «ВИС».
Строители добавили, что свои финансовые обязательства по капитальным затратам выполнили полностью.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 20 декабря во время пресс-конференции объяснил, почему не выделяются деньги на строительство четвертого моста.
— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы, — отметил губернатор.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Как изменится площадь «Труда»
Разногласия не меняют принципиально проект. Многоуровневая развязка, которую должны открыть вместе с четвертым мостом, должна превратить кольца на площади Труда и площади Энергетиков в ракеты и овалы. Проект очень сложный. Светофоры с развязки уберут, поэтому для пешеходов предусмотрены надземные переходы, а трамваи пустят по специальной эстакаде. Эксперты отметили, что к развязке нет вопросов и проезжать данный участок после ввода будет легче. Есть шанс, что «кольцо ада» всё же не сменит название на «ракету ада».
— К самой развязке вопросов нет, она достаточно логичная. Проезжать будет легче, просто потому что разносятся трамвай и автомобильный поток, — уверен Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Но вместе с кольцами исчезает и важный транспортный коридор: Ватутина — Широкая и Ватутина — Станиславского.
Как придется ехать автомобилистам
Кольцо на площади Труда обеспечивало быстрый проезд с улицы Ватутина на улицу Широкую и Станиславского. Им пришлось пожертвовать ради нового проекта.
Для того чтобы проехать на Широкую или Станиславского, придется воспользоваться одним из трех путей. Два из них предполагают, что придется проезжать через новую многоуровневую развязку дважды. Также есть третий путь — напрямую под эстакадой. Но тогда придется перестраиваться в поток налево.
Эксперты затрудняются сейчас оценивать, насколько тяжело будет жителям Кировского района добираться на Троллейный жилмассив и улицу Станиславского.
— Людям придется ехать по Блюхера и по Котовского, — отметил Вячеслав Ашурков. — Улица Котовского требует реконструкции, ее нужно расширять, она по большей части двухполосная.
Однозначно только одно: поток никуда не денется — он перераспределится.
Более подробно историю строительства четвертого моста мы приводили в этом материале. В конце декабря в Новосибирске решили продлить ограничение движения транспорта на площади Инженера Будагова из-за стройки.