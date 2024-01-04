Что будет с «кольцом ада»? Как перенос стройки скажется на сдаче развязки на левом берегу и какой она станет — видео

Сроки сдвинулись

В конце прошлого года стало известно, что четвертый мост не сдадут вовремя. Его должны были открыть 6 декабря 2023 года, но теперь сдача перенесена на 2024 год без какой-то конкретики по дате. Четвертый мост и развязка на площади Труда — один проект, поэтому и движение по новому «кольцу ада», а точнее по ракете, под большим вопросом. Предварительно озвучивают сроки до конца 2024 года. Всё дело в прекращении финансирования со стороны правительства Новосибирской области.

— Сейчас идет процесс интенсивных консультаций между концедентом и концессионером, целью которых является снятие всех спорных вопросов, возникших в процессе реализации проекта. В случае возобновления финансирования в заданных проектом объемах и снятия запрета на использование средств, выделенных из федерального бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат, строительные работы на объектах будут развернуты в объеме, который позволит обеспечить ввод в эксплуатацию объектов мостовой концессии до конца 2024 года, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «ВИС».

