Новосибирцам продлят запрет движения по площади Будагова — проезд закроют ночью

В Новосибирске решили продлить ограничение движения транспорта на площади Инженера Будагова. В начале декабря там ввели закрытие проезда по ночам из-за работ, связанных со строительством четвёртого моста через реку Обь.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска 27 декабря. Указано, что на площади Инженера Будагова будет закрываться движение транспорта с 24:00 до 05:00. Ограничение продлили до 15 февраля.
— Это связано с продлением проведения ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — сообщили в городской администрации.
Так, ограничение касается нескольких участков дорог:
— по направлению движения машин от Фабричной в сторону Большевистской, объезд организуют по улице Спартака;
— по путепроводу на площади Инженера Будагова, объезд обеспечат по улицам Ипподромской и Фабричной;
— по направление движения от Большевистской в сторону Фабричной, объезд проведут по Ипподромской.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-центре мэрии.
О том, что площадь Будагова закроют для движения транспорта по ночам, стало известно в конце ноября, запрет хотели ввести до 31 декабря этого года. В группе «ВИС» объяснили, почему на участке решили ограничить движение.