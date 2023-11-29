Новосибирцам хотят закрыть проезд по площади Инженера Будагова — ограничение введут ночью

В документе сказано, что ограничение планируется ввести с 4 по 31 декабря этого года. Оно будет действовать с 24:00 до 05:00 часов.



НГС нанес участки на карту. В проекте постановления мэрии уточняется, что ограничение могут ввести на площади Инженера Будагова по направлению движения от улицы Фабричной в сторону Большевистской и обратно, а также по автодорожному путепроводу.

