Новосибирцам хотят закрыть проезд по площади Инженера Будагова — ограничение введут ночью

В Новосибирске ночью планируется закрыть для проезда транспорта площадь Инженера Будагова. Проект постановления о введении временного прекращения движения на участке дороги опубликовали на сайте мэрии 29 ноября.
В документе сказано, что ограничение планируется ввести с 4 по 31 декабря этого года. Оно будет действовать с 24:00 до 05:00 часов.
НГС нанес участки на карту. В проекте постановления мэрии уточняется, что ограничение могут ввести на площади Инженера Будагова по направлению движения от улицы Фабричной в сторону Большевистской и обратно, а также по автодорожному путепроводу.
— Ввести в ночное время с 24.00 до 5.00 час. с 04.12.2023 по 31.12.2023 временное прекращение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова на следующих участках автомобильных дорог, — указано в документах.
Городские власти планируют обеспечить объезд участков. Движение закроют в связи с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по демонтажу башенных кранов стоек пилонов. Они находятся на четвертом мосту через реку Обь.
Администрация города также намерена продлить ограничения на площадях Энергетиков, Труда и Инженера Будагова. Весной этого года там сузили проезжу часть. Ограничения должны были действовать до 31 декабря этого года, но в мэрии Новосибирска подготовили проекты постановлений о внесении изменений. Так, срок действия ограничений хотят продлить до 20 ноября следующего года.
НГС направил запросы в ГК «ВИС» и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать проекты постановлений. Редакция опубликует ответы после их получения.
В Новосибирске на улице Советской рядом со зданием Музея Кондратюка перекрыли движение для транспорта. Вблизи места установили знаки.