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СрочноУлицу Советскую перекрыли - фото с места
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«Разворачиваются и едут обратно»: на Советской перекрыли дорогу — фото с места

Ограждения поставили недалеко от музея

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Судя по фото, неподалеку от музея стоят знаки «Ведутся временные дорожные работы» и «Тупик»

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В центре Новосибирска на улице Советской рядом со зданием Музея Кондратюка полностью перекрыли движение для транспорта. Это заметил 29 ноября фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

— Люди поворачивают с Вокзальной магистрали, разворачивается, и едут обратно по встречной полосе, предназначенной для автобусов, — передает Александр Ощепков.

Люди вынуждены разворачиваться

Люди вынуждены разворачиваться

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Судя по фото, неподалеку от музея установлены знаки «Ведутся временные дорожные работы» и «Тупик». Дорогу для пешеходов перегородили лентой.

Корреспондент НГС обратилась в филиал Музея Новосибирска — в «Музей на набережной». Там сообщили, что Мемориальный музейный центр имени Ю.В. Кондратюка, расположенный на Советской, 24, сейчас закрыт на реставрацию, а в здании людей нет. Также там добавили, что уже больше года в указанном месте ведется реконструкция здания. Ее скоро планируют завершить. Также в учреждении посоветовали за подробностями обратиться в администрацию Центрального района.

Дорогу для пешеходов перегородили лентой

Дорогу для пешеходов перегородили лентой

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В администрации Центрального района корреспонденту НГС посоветовали обратиться в мэрию Новосибирска. Туда редакция направила официальный запрос. НГС обратился к начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анны Терешковой. Она пояснила, что позже сообщит, когда планируется восстановить движение на улице Советской.

Ранее НГС писал о том, что в городе не нашли подрядчика, чтобы отремонтировать улицу Мира. Цена работ — свыше 470 миллионов рублей.

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ПерекрытиеСоветскаяНовосибирскДорогаМузей Кондратюка
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