В Новосибирске не нашли подрядчика на ремонт улицы Мира — цена работ превышает 470 миллионов рублей

В Новосибирске вновь ищут подрядчика для ремонта участка дороги по улице Мира. Как сообщается на сайте госзакупок, на предыдущий конкурс по выполнению работ не было подано ни одной заявки. Торги признали несостоявшимися.
— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — указано на сайте госзакупок.
Новый конкурс на ремонт улицы Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе объявили 10 ноября. Начальная цена контракта составляет 472,6 миллиона рублей, в документах указано, что протяженность участка достигает около 2672 погонных метров.
— Предусмотрены основные виды работ по ремонту автомобильной дороги и трамвайных путей, — уточняется в описании объекта закупки.
В работы войдут ремонт тротуаров, исправление продольного и поперечного профиля покрытия дороги, устройство верхнего слоя покрытия, венских платформ и другое. Выполнить ремонт по контракту необходимо до 30 сентября 2024 года. Определить подрядчика планируется 1 декабря этого года.
Накануне стало известно, что под Новосибирском хотят отремонтировать Советское шоссе. В городе до начала июля 2024 года подготовят проект работ.