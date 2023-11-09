Участок Советского шоссе хотят отремонтировать под Новосибирском — в городе подготовят проект работ

В Новосибирске подготовят проект ремонта дороги на Советском шоссе. Конкурс на поиск подрядчика объявили на сайте госзакупок 8 ноября.
Речь идет о разработке проектной и рабочей документации, а также выполнении изыскательских работ по ремонту дороги. Участок находится в Новосибирском районе.
— Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ по объекту: «Ремонт а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области», — указано в названии закупки.
В документах сказано, что протяженность дороги составит 2,3 километра, но точный размер определяется проектом. Выполнить работы по контракту необходимо до начала июля 2024 года.
— Начало участка, км: 1+044 (уточняется проектом). Конец участка, км: 3+400 (уточняется проектом), — сказано в документах.
Заказчиком работ выступает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Как сообщили НГС в пресс-службе организации, начало участка «идет со стороны города».
Цена контракта составляет 3,8 миллиона рублей. Определить подрядчика работ планируется 19 декабря этого года, источником финансирования выступают средства областного бюджета.
В конце октября в Новосибирске объявили аукцион на ремонт участка улицы Мира. Стоимость работ составит 472, 6 миллиона рублей.