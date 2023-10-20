Почти полмиллиарда рублей потратят на ремонт улицы Мира — показываем участок работ на карте

В документах уточняется, что речь идет о дороге по улице Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Протяженность участка достигает 2672 погонных метров.



В описании объекта закупки указано, что ширина проезжей части дороги составляет 14 метров, на ней расположено четыре полосы движения.

