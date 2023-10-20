Почти полмиллиарда рублей потратят на ремонт улицы Мира — показываем участок работ на карте

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу на участке улицы Мира. Как сообщается на сайте госзакупок, за выполнение работ заказчик готов заплатить 472, 6 миллиона рублей.
В документах уточняется, что речь идет о дороге по улице Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Протяженность участка достигает 2672 погонных метров.
В описании объекта закупки указано, что ширина проезжей части дороги составляет 14 метров, на ней расположено четыре полосы движения.
— Предусмотрены основные виды работ по ремонту автомобильной дороги и трамвайных путей, — указано в документах.
В частности, в работы войдут исправление продольного и поперечного профиля полотна, устройство верхнего слоя покрытия дороги и венских платформ, установка бортовых камней на дороге и тротуарах и другое. Подрядчик также проведет обустройство дороги: заменит и восстановит дорожные знаки, отремонтирует два светофорных объекта и прочее.
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — сообщается в документах.
Определить подрядчика контракта планируется 13 ноября, выполнить работы необходимо до 30 сентября 2024 года. Источником финансирования выступает бюджет Новосибирска на 2023 и 2024 годы.
На сайте госзакупок указано, что в мае этого года в Новосибирске уже объявляли закупку на выполнение работ по ремонту улицы Мира. Начальная цена контракта составила 573 миллиона рублей, победителем конкурса стало ООО «Перлит-Строй». В конце сентября заказчик и подрядчик решили расторгнуть контракт, сообщается в документах.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Перлит-Строй» образовали в 2007 году, генеральным директором и учредителем выступает Коля Кулиджанян. На конец 2022 года выручка компании составила 599, 1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,7 миллиона рублей.
НГС позвонил подрядной организации с просьбой сообщить причины принятия решения, но в компании отказались комментировать ситуацию.
В августе стало известно, что в Новосибирске планируется отремонтировать дорогу в Фабричном переулке рядом с «Леруа Мерлен». На ремонтные работы выделили почти 10 миллионов рублей.