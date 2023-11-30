Покраска и демонтаж: зачем ограничивать движение на площади Будагова в декабре — ответ группы «ВИС»

Пресс-служба группы «ВИС» объяснила, что ограничения нужны для завершения строительства инфраструктуры моста.



— На правом берегу продление обусловлено невозможностью проведения части работ при минусовых температурах. В частности, это касается выполнения работ по покраске и огнезащите металлоконструкций пролётных строений, в том числе над площадью Будагова. Такие работы можно будет проводить только в тёплый строительный сезон, поэтому срок действия документов продлён, — пояснили в «ВИС».



Также рядом с площадью Будагова демонтируют башенные краны у пилона моста, начнут разборку временных опор вантового участка моста.

