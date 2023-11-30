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Покраска и демонтаж: зачем ограничивать движение на площади Будагова в декабре — ответ группы «ВИС»

Перекрытия связаны со стройкой четвертого моста

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Вантовую часть моста смонтировали, поэтому временные опоры будут убирать

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Группа «ВИС» объяснила, почему планируется ограничить движение на площади Будагова в Новосибирске. Решение связано со строительством четвертого моста.

Проект постановления о временно прекращении движения на участке опубликовали на сайте мэрии 29 ноября. В документе сказано, что ограничение планируется ввести с 4 по 31 декабря этого года. Оно будет действовать с 24:00 до 05:00 часов.

В проекте постановления мэрии уточняется, что ограничение могут ввести на площади инженера Будагова по направлению движения от улицы Фабричной в сторону Большевистской и обратно, а также по автодорожному путепроводу.

Пресс-служба группы «ВИС» объяснила, что ограничения нужны для завершения строительства инфраструктуры моста.

— На правом берегу продление обусловлено невозможностью проведения части работ при минусовых температурах. В частности, это касается выполнения работ по покраске и огнезащите металлоконструкций пролётных строений, в том числе над площадью Будагова. Такие работы можно будет проводить только в тёплый строительный сезон, поэтому срок действия документов продлён, — пояснили в «ВИС».

Также рядом с площадью Будагова демонтируют башенные краны у пилона моста, начнут разборку временных опор вантового участка моста.

— Общая готовность правобережной транспортной развязки сейчас составляет 87%. Здесь открыто движение по двум из трёх съездов, устройство примыкания последнего съезда к действующей автодороге также может быть завершено только при плюсовых температурах. Здесь предстоит заасфальтировать участок протяжённостью более 160 метров и выполнить присоединение к Красному проспекту и улице Большевистской, — пояснили в «ВИС».

В компании уточнили, что каждое перекрытие концессионер согласует с ГИБДД.

В ноябре концессионер строительства заявил, что не успеет сдать мост в декабре 2023 года. Минстран региона сообщил, что будет решать вопросы по поводу объекта в суде. Показываем в одном видео всю ситуацию с одной из самых крупных строек в Новосибирске.

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Четвертый мостПлощадь БудаговаОграничения движенияГруппа ВИС
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