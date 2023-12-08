И даже написали письмо Путину: как неисправная весогабаритная рамка в Курганской области наносит удар по бизнесу страны

В редакцию 45.RU обратились представители Тюменской, Смоленской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Курганской областей и Ставропольского края. Среди них есть как крупные транспортные компании, так и мелкие частники. Для последних суммы непосильные.



— Наша машина шла с Севера. До этой рамки водитель проехал еще пять. Всё было нормально. А на эту показало. Общая масса должна быть не больше 40 тонн, а нам намерили 47 тонн с учетом погрешности 5%. По факту было не больше 37 тонн, — рассказал Владимир Жернаков, индивидуальный предприниматель из Кургана.

