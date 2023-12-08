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Проблема

И даже написали письмо Путину: как неисправная весогабаритная рамка в Курганской области наносит удар по бизнесу страны

Власти Зауралья о проблеме знают. Перевозчики направили обращение президенту

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Обслуживанием АПВГК занимается ООО «Скала»

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Больше 150 грузоперевозчиков из разных регионов России пострадали из-за некорректно работающей весогабаритной рамки на автодороге Шадринск — Ялуторовск, км 86+700, в Шатровском округе Курганской области, и число пострадавших растет. Предприниматели судятся из-за штрафов в сотни тысяч рублей каждому и уже написали обращение к президенту Владимиру Путину. Наши коллеги из 45.RU выясняют, как проблема вышла за рамки, а скорее — за рамку, одного региона и объединила бизнес в поисках справедливости.

В редакцию 45.RU обратились представители Тюменской, Смоленской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Курганской областей и Ставропольского края. Среди них есть как крупные транспортные компании, так и мелкие частники. Для последних суммы непосильные.

— Наша машина шла с Севера. До этой рамки водитель проехал еще пять. Всё было нормально. А на эту показало. Общая масса должна быть не больше 40 тонн, а нам намерили 47 тонн с учетом погрешности 5%. По факту было не больше 37 тонн, — рассказал Владимир Жернаков, индивидуальный предприниматель из Кургана.

По словам его супруги Дианы Жернаковой, правонарушение было зафиксировано 23 сентября, постановление о штрафе вынесено 23 октября. Уведомление получено через портал «Госуслуги» 2 ноября, а в бумажном варианте по почте оно добралось до адресатов только 21 ноября. Размер штрафа — 250 тысяч рублей, а если оплатить до 15 ноября — 125 тысяч рублей. Штраф предприниматели оплатили 14 ноября.

— Как эти штрафы оспаривать? По России уже столько людей пострадало. Таких, как мы, частников, даже если один раз — два раза на таком поймали, то всё — присесть на попу, продать машины и отдать это в пользу государства, кому эти рамки принадлежат, — рассказывает представитель ИП Булычев Сергей Николаевич из Шадринска.

Нижегородская транспортная компания «Итеко Россия» вообще получила штрафы на общую сумму 5,9 миллиона рублей — всего пришло 16 постановлений.

— Было рассмотрено две жалобы, но не судом, а Ространснадзором. Сейчас готовим жалобы в суд на эти отказные решения Ространснадзора. Груз одинаковый. Клиент — солидное предприятие с очень строгим контролем перевозки. По всем рейсам есть акты контрольного взвешивания на погрузке, пломба. Перевес в наших случаях исключен. Но пока не получается это доказать, — сообщила Городским порталам юрисконсульт «Итеко Россия» Надежда Калинина.

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Так рамку проезжают грузоперевозчики

Видео: читатель 45.RU

По автодороге Шадринск — Ялуторовск большегрузы ездят, например, из Омска в Екатеринбург или из Тюмени в Курган и Челябинск. Интенсивность движения — порядка 2500 автомобилей в сутки. Ее отремонтировали несколько лет назад по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: как сообщала пресс-служба губернатора Курганской области, в 2020 году на ремонт выделено 126,7 миллиона рублей, в 2021-м — 701,5 миллиона рублей.

На содержание трассы в 2022 году ушло 8,9 миллиона рублей, в 2023-м — 9,5 миллиона рублей. Контракт на выполнение работ стоимостью 818 миллионов был заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Пункт весогабаритного контроля (или коротко — АПВГК) там установило пензенское ООО «Русоператор». Цена контракта — почти 60 миллионов рублей, срок — до 25 декабря 2021 года, сообщается на «Госзакупках». Однако контракт до сих пор не закрыт, так как идут суды. За просрочку исполнения обязательств заказчик, ГКУ «Курганавтодор», в этом году пытался взыскать с «Русоператора» неустойку в размере 4,29 миллиона рублей. Арбитражный суд Курганской области 27 ноября 2023 года в удовлетворении иска отказал.

ООО «Русоператор» было образовано 13 ноября 2018 в Пензе. Генеральный директор — Дмитрий Лубочников. По данным портала «Контур.Фокус», численность сотрудников составляет 10 человек. Финансы на конец 2022 года: баланс — 237,9 миллиона, выручка — 267,7 миллиона, чистая прибыль — 10 тысяч. За всё время компания заключила 20 госконтрактов на общую сумму 949,4 миллиона рублей. За 12 месяцев «Русоператор» был ответчиком по семи арбитражным делам на 11 миллионов рублей, за всё время — по 12 арбитражным делам на 18 миллионов рублей.

АПВГК нужен, чтобы контролировать, соответствует ли грузовой транспорт разрешенным параметрам, нет ли превышения габаритов, массы транспортного средства или нагрузок на ось — это убивает дороги и портит сам груз. Весы монтируются прямо в дорожное полотно. Как только водитель проезжает через рамку, автоматически измеряются параметры автомобиля. Информация направляется на единый сервер, в случае выявленного перегруза — в ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД) для предъявления суммы штрафа нарушителю.

Допустимые нагрузки для этой дороги: масса в 40 тонн; габариты грузовика — 20,000 х 2,550 х 4,000 м; осевые нагрузки — 9,000, 9,000, 7,500, 7,500, 7,500. Один проезд с перегрузом — один штраф собственнику (владельцу) транспортного средства. По статье 12.21.1 КоАП РФ, наказание для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Водители стараются перестраивать маршрут, лишь бы не проезжать через рамку

Водители стараются перестраивать маршрут, лишь бы не проезжать через рамку

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ГКУ «Курганавтодор» сообщал, что весогабаритная рамка у деревни Черное Макарово Шатровского округа работала в тестовом режиме с 10 июня 2023 года, и штатно — в автоматическом режиме действует с 11 сентября (скрин ответа на запрос ТОГАДН Зауралья в МТУ Ространснадзора по УФО выложили пострадавшие в чате в WhatsApp — там проблему обсуждают уже более 150 человек).

Обслуживанием весогабаритной рамки занимается ООО «Скала». Это подтвердил исполнительный директор компании Игорь Зорин. В чате пострадавших можно найти копию документов за его подписью, в которых говорится, что 24 июля 2023 года во время работ на АПВГК обнаружены «участки дорожного покрытия с глубиной колейности 12 мм». При этом предельная величина составляет всего 10 мм.

ООО «Скала» было образовано 24 февраля 2012 года в Кургане. Занимается в том числе производством электромонтажных работ, ремонтом электрического оборудования, монтажом промышленных машин и оборудования. По данным портала «Контур.Фокус», директор — Вагин Павел Юрьевич. Численность сотрудников — 7 человек. Финансы на конец 2022 года: баланс — 19,8 миллиона, выручка — 28,9 миллиона, чистая прибыль — 8,5 миллиона.

Только в ноябре зауральские власти признали, что весогабаритная рамка неисправна. АПВГК «выведен из эксплуатации по причине образования колейности в границах комплекса». Подрядчику направлена претензия о необходимости устранения дефекта покрытия, заметили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в ответе на запрос Городских порталов. Ведомство ссылается на заказчика — Курганавтодор.

Ответ департамента на редакционный запрос 45.RU

Ответ департамента на редакционный запрос 45.RU

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Пострадавшие грузоперевозчики уже написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, готовят жалобы в Генпрокуратуру и СК РФ. Они подключили к проблеме и общественников, пригласив в Курган президента Ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, чтобы разобраться в ситуации и помочь отменить непомерные штрафы. Член общественного совета при Ространснадзоре РФ и председатель подкомиссии по грузовому транспорту и весовому контролю усомнился в том, что колейность образовалась после запуска.

— В сентябре рамку запустили, сразу пошли жалобы от перевозчиков. Прошло чуть побольше месяца, и власти обнаружили колейность 12 мм. Извините, господа, значит вы изначально запустили пункт, на котором уже образовывалась колейность. Вы либо не исследовали, когда запускали в эксплуатацию, или сделали подложные акты документов, которые свидетельствуют о том, что пункты якобы в нормальном состоянии. Уже через месяц выводите из эксплуатации. Если у вас за месяц образовалась колейность, значит, вы изначально ее видели, — высказал мнение Владимир Матягин.

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По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александра Кулакова, вопрос лежит больше в юридической плоскости, нежели в технической.

— В ответе, естественно, те, кто проводит обслуживание и содержание, но надзорный орган не должен стоять в стороне, — считает Александр Кулаков.

К слову, о проблеме с шатровской рамкой знает зауральский прокурор Андрей Назаров.

— Обращения перевозчиков направлены в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Курганской области, то есть в орган, которым постановления вынесены. За ходом их рассмотрения установлен контроль, — говорится в ответе региональной прокуратуры на запрос Городских порталов.

Пострадавшие грузоперевозчики на личном приеме у зауральского прокурора Андрея Назарова 27 ноября

Пострадавшие грузоперевозчики на личном приеме у зауральского прокурора Андрея Назарова 27 ноября

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Проблема с рамкой новая только для Курганской области. В 2021 году аналогичная ситуация была в Волгоградской области. Перевозчики со всей страны, чей путь проходил через город-герой, жаловались на безумные штрафы с весогабаритных рамок. В результате все шесть автоматических комплексов оказались неработоспособными. Как объяснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, большой поток тяжелого транспорта, аномальная жара летом и теплая зима спровоцировали сильный износ дорожного покрытия, несмотря на применение современных технологий и материалов для ремонта дорог. Подобные истории происходили в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Перми, добавляет Владимир Матягин. Сталкиваясь с такими проблемами повсеместно, люди теряют колоссальные суммы денег, утверждает собеседник.


— Это не 500 рублей штрафа — «ладно, я заплачу и поеду». Штрафы доходят до 500 тысяч рублей. Это серьезно для перевозчика. Если он не нарушал, а ему прилетают штрафы, то это ставит под удар бизнес, ставит под удар тех людей, которые работают у него, а это рабочие места. Извините, если мы так будем относиться к своим предпринимателям, то через какой-то период времени он скажет: «Слушайте, государство несправедливо ко мне относится. Зачем мне пытаться соблюдать законы? Я их буду нарушать». И к чему мы придем? Что люди начнут просто игнорировать законодательство. Мы, наоборот, хотим, чтобы законы работали для всех одинаково. Чтобы чиновники работали не просто себе на карман, а работали для общества, — высказался он.

Вопрос, будут ли отменены штрафы за тот период, когда рамка у деревни Черное Макарово была неисправна, пока остается открытым. До сих пор суды оставляли постановления об административном правонарушении без изменения. Только в ноябре в Шатровский районный суд поступило более 100 жалоб от грузоперевозчиков.

Мы следим за ситуацией.

ГрузовикиТрассаКонтрольВесогабаритная рамкаВесогабаритный контрольГрузоперевозки
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