И даже написали письмо Путину: как неисправная весогабаритная рамка в Курганской области наносит удар по бизнесу страны

Больше 150 грузоперевозчиков из разных регионов России пострадали из-за некорректно работающей весогабаритной рамки на автодороге Шадринск — Ялуторовск, км 86+700, в Шатровском округе Курганской области, и число пострадавших растет. Предприниматели судятся из-за штрафов в сотни тысяч рублей каждому и уже написали обращение к президенту Владимиру Путину. Наши коллеги из 45.RU выясняют, как проблема вышла за рамки, а скорее — за рамку, одного региона и объединила бизнес в поисках справедливости.
В редакцию 45.RU обратились представители Тюменской, Смоленской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Курганской областей и Ставропольского края. Среди них есть как крупные транспортные компании, так и мелкие частники. Для последних суммы непосильные.
— Наша машина шла с Севера. До этой рамки водитель проехал еще пять. Всё было нормально. А на эту показало. Общая масса должна быть не больше 40 тонн, а нам намерили 47 тонн с учетом погрешности 5%. По факту было не больше 37 тонн, — рассказал Владимир Жернаков, индивидуальный предприниматель из Кургана.
По словам его супруги Дианы Жернаковой, правонарушение было зафиксировано 23 сентября, постановление о штрафе вынесено 23 октября. Уведомление получено через портал «Госуслуги» 2 ноября, а в бумажном варианте по почте оно добралось до адресатов только 21 ноября. Размер штрафа — 250 тысяч рублей, а если оплатить до 15 ноября — 125 тысяч рублей. Штраф предприниматели оплатили 14 ноября.
— Как эти штрафы оспаривать? По России уже столько людей пострадало. Таких, как мы, частников, даже если один раз — два раза на таком поймали, то всё — присесть на попу, продать машины и отдать это в пользу государства, кому эти рамки принадлежат, — рассказывает представитель ИП Булычев Сергей Николаевич из Шадринска.
Нижегородская транспортная компания «Итеко Россия» вообще получила штрафы на общую сумму 5,9 миллиона рублей — всего пришло 16 постановлений.
— Было рассмотрено две жалобы, но не судом, а Ространснадзором. Сейчас готовим жалобы в суд на эти отказные решения Ространснадзора. Груз одинаковый. Клиент — солидное предприятие с очень строгим контролем перевозки. По всем рейсам есть акты контрольного взвешивания на погрузке, пломба. Перевес в наших случаях исключен. Но пока не получается это доказать, — сообщила Городским порталам юрисконсульт «Итеко Россия» Надежда Калинина.
По автодороге Шадринск — Ялуторовск большегрузы ездят, например, из Омска в Екатеринбург или из Тюмени в Курган и Челябинск. Интенсивность движения — порядка 2500 автомобилей в сутки. Ее отремонтировали несколько лет назад по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: как сообщала пресс-служба губернатора Курганской области, в 2020 году на ремонт выделено 126,7 миллиона рублей, в
На содержание трассы в 2022 году ушло 8,9 миллиона рублей, в
Пункт весогабаритного контроля (или коротко — АПВГК) там установило пензенское ООО «Русоператор». Цена контракта — почти 60 миллионов рублей, срок — до 25 декабря 2021 года, сообщается на «Госзакупках». Однако контракт до сих пор не закрыт, так как идут суды. За просрочку исполнения обязательств заказчик, ГКУ «Курганавтодор», в этом году пытался взыскать с «Русоператора» неустойку в размере 4,29 миллиона рублей. Арбитражный суд Курганской области 27 ноября 2023 года в удовлетворении иска отказал.
ООО «Русоператор» было образовано 13 ноября 2018 в Пензе. Генеральный директор — Дмитрий Лубочников. По данным портала «Контур.Фокус», численность сотрудников составляет 10 человек. Финансы на конец 2022 года: баланс — 237,9 миллиона, выручка — 267,7 миллиона, чистая прибыль — 10 тысяч. За всё время компания заключила 20 госконтрактов на общую сумму 949,4 миллиона рублей. За 12 месяцев «Русоператор» был ответчиком по семи арбитражным делам на 11 миллионов рублей, за всё время — по 12 арбитражным делам на 18 миллионов рублей.
АПВГК нужен, чтобы контролировать, соответствует ли грузовой транспорт разрешенным параметрам, нет ли превышения габаритов, массы транспортного средства или нагрузок на ось — это убивает дороги и портит сам груз. Весы монтируются прямо в дорожное полотно. Как только водитель проезжает через рамку, автоматически измеряются параметры автомобиля. Информация направляется на единый сервер, в случае выявленного перегруза — в ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД) для предъявления суммы штрафа нарушителю.
Допустимые нагрузки для этой дороги: масса в 40 тонн; габариты грузовика — 20,000 х 2,550 х 4,000 м; осевые нагрузки — 9,000, 9,000, 7,500, 7,500, 7,500. Один проезд с перегрузом — один штраф собственнику (владельцу) транспортного средства. По статье 12.21.1 КоАП РФ, наказание для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.
ГКУ «Курганавтодор» сообщал, что весогабаритная рамка у деревни Черное Макарово Шатровского округа работала в тестовом режиме с 10 июня 2023 года, и штатно — в автоматическом режиме действует с 11 сентября (скрин ответа на запрос ТОГАДН Зауралья в МТУ Ространснадзора по УФО выложили пострадавшие в чате в WhatsApp — там проблему обсуждают уже более 150 человек).
Обслуживанием весогабаритной рамки занимается ООО «Скала». Это подтвердил исполнительный директор компании Игорь Зорин. В чате пострадавших можно найти копию документов за его подписью, в которых говорится, что 24 июля 2023 года во время работ на АПВГК обнаружены «участки дорожного покрытия с глубиной колейности
ООО «Скала» было образовано 24 февраля 2012 года в Кургане. Занимается в том числе производством электромонтажных работ, ремонтом электрического оборудования, монтажом промышленных машин и оборудования. По данным портала «Контур.Фокус», директор — Вагин Павел Юрьевич. Численность сотрудников — 7 человек. Финансы на конец 2022 года: баланс — 19,8 миллиона, выручка — 28,9 миллиона, чистая прибыль — 8,5 миллиона.
Только в ноябре зауральские власти признали, что весогабаритная рамка неисправна. АПВГК «выведен из эксплуатации по причине образования колейности в границах комплекса». Подрядчику направлена претензия о необходимости устранения дефекта покрытия, заметили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в ответе на запрос Городских порталов. Ведомство ссылается на заказчика — Курганавтодор.
Пострадавшие грузоперевозчики уже написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, готовят жалобы в Генпрокуратуру и СК РФ. Они подключили к проблеме и общественников, пригласив в Курган президента Ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, чтобы разобраться в ситуации и помочь отменить непомерные штрафы. Член общественного совета при Ространснадзоре РФ и председатель подкомиссии по грузовому транспорту и весовому контролю усомнился в том, что колейность образовалась после запуска.
— В сентябре рамку запустили, сразу пошли жалобы от перевозчиков. Прошло чуть побольше месяца, и власти обнаружили колейность
По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александра Кулакова, вопрос лежит больше в юридической плоскости, нежели в технической.
— В ответе, естественно, те, кто проводит обслуживание и содержание, но надзорный орган не должен стоять в стороне, — считает Александр Кулаков.
К слову, о проблеме с шатровской рамкой знает зауральский прокурор Андрей Назаров.
— Обращения перевозчиков направлены в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Курганской области, то есть в орган, которым постановления вынесены. За ходом их рассмотрения установлен контроль, — говорится в ответе региональной прокуратуры на запрос Городских порталов.
Проблема с рамкой новая только для Курганской области. В 2021 году аналогичная ситуация была в Волгоградской области. Перевозчики со всей страны, чей путь проходил через город-герой, жаловались на безумные штрафы с весогабаритных рамок. В результате все шесть автоматических комплексов оказались неработоспособными. Как объяснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, большой поток тяжелого транспорта, аномальная жара летом и теплая зима спровоцировали сильный износ дорожного покрытия, несмотря на применение современных технологий и материалов для ремонта дорог. Подобные истории происходили в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Перми, добавляет Владимир Матягин. Сталкиваясь с такими проблемами повсеместно, люди теряют колоссальные суммы денег, утверждает собеседник.
— Это не 500 рублей штрафа — «ладно, я заплачу и поеду». Штрафы доходят до 500 тысяч рублей. Это серьезно для перевозчика. Если он не нарушал, а ему прилетают штрафы, то это ставит под удар бизнес, ставит под удар тех людей, которые работают у него, а это рабочие места. Извините, если мы так будем относиться к своим предпринимателям, то через какой-то период времени он скажет: «Слушайте, государство несправедливо ко мне относится. Зачем мне пытаться соблюдать законы? Я их буду нарушать». И к чему мы придем? Что люди начнут просто игнорировать законодательство. Мы, наоборот, хотим, чтобы законы работали для всех одинаково. Чтобы чиновники работали не просто себе на карман, а работали для общества, — высказался он.
Вопрос, будут ли отменены штрафы за тот период, когда рамка у деревни Черное Макарово была неисправна, пока остается открытым. До сих пор суды оставляли постановления об административном правонарушении без изменения. Только в ноябре в Шатровский районный суд поступило более 100 жалоб от грузоперевозчиков.
Мы следим за ситуацией.