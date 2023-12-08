«В авиации все правила написаны кровью». Авиаэксперты — об увольнении пилотов, посадивших самолет в пшеничное поле

Вероятнее всего, аварийная ситуация произошла из-за ошибки пилотов, считает авиаэксперт, основатель FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

— Важно понимать, что пилоты сами виноваты в том, что им пришлось садиться в поле, то есть тут не героизм какой-то, — сказал он в разговоре MSK1.RU. — Безусловно, они молодцы, что посадили и спасли пассажиров, но перед этим они сами допустили эту ситуацию: неправильный расчет топлива и, соответственно, неправильные действия, из-за которых они не сели там, где должны были.