Сибирячка заявила, что ее 10-летнюю дочь выгнали из автобуса, хотя она заплатила — видео с грубым водителем

— Она вышла после английского, села в автобус примерно в 17:55, заплатила за проезд и доехала почти до дома. Но поскольку одна еще стесняется ездить в транспорте, собралась на выход заранее, за остановку до своей, — рассказала Ирина Злобина. — Встала возле дверей, и водитель решил, что она только что вошла и не платила. Женщина за нее заступилась, сказала, что дочка рассчиталась, но водитель ей не поверил.