Сибирячка заявила, что ее 10-летнюю дочь выгнали из автобуса, хотя она заплатила — видео с грубым водителем

Сибирячка заявила, что ее 10-летнюю дочь выгнали из автобуса №225, несмотря на то, что девочка заплатила за проезд. По словам мамы ребенка Ирины Злобиной неприятный эпизод произошел еще 8 ноября, неделю женщина пыталась решить конфликт своими силами, а когда перевозчик не увидел в ситуации ничего криминального, решила придать ситуацию огласке.
Как рассказала Ирина Злобина, семья живет в Новосибирском районе, а девочка учится в кадетском корпусе. В этом году ее начали отпускать в школу без взрослых, 8 ноября была одна из первых самостоятельных поездок девочки.
— Она вышла после английского, села в автобус примерно в 17:55, заплатила за проезд и доехала почти до дома. Но поскольку одна еще стесняется ездить в транспорте, собралась на выход заранее, за остановку до своей, — рассказала Ирина Злобина. — Встала возле дверей, и водитель решил, что она только что вошла и не платила. Женщина за нее заступилась, сказала, что дочка рассчиталась, но водитель ей не поверил.
Дальнейший конфликт попал на видео установленной в салоне автобуса камеры видеонаблюдения. Устройство пишет звук, и можно убедится: водитель повышает голос на ребенка, требует заплатить и озвучивает стоимость проезда. Затем автобус останавливается, и девочка молча выходит на улицу.
— Он даже не доехал до остановки, — негодует женщина. Я связалась с перевозчиком, но он заявил, что дочка сама вышла из автобуса. Ей что, нужно было ждать, когда он ее вытолкает? Полбеды, что сейчас тепло, и она спокойно дошла домой, а если будут морозы?
Ирина Злобина говорит, что инцидент настолько испугал только привыкающую к самостоятельности дочь, что теперь девочка вообще боится ездить на автобусе 225к в одиночку, а другой приблизительно подходящий маршрут останавливается у соседнего поселка, откуда ребенку слишком долго идти.
Маршрут №225, по данным сервиса Wikiroutes, обслуживает индивидуальный предприниматель Александр Игоревич Бондаренко. По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности предпринимателя являются перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. ИП было зарегистрировано 21 декабря 2021 года, и с того момента заключило с Минтрансом Новосибирской области три контракта на общую сумму 3 миллиона 366 тысяч 275 рублей.
По словам предпринимателя, сказать, что в сложившейся ситуации назвать водителя виноватым он не может. Место, где ребенок вышел из автобуса на улицу официально не является остановкой, но водители регулярно высаживают там людей, так что все участники движения считают его местом посадки и высадки пассажиров.
— Девочка села на своей остановке, заплатила за проезд — передала через женщину — и встала на выход заранее, — рассказал Александр Бондаренко. — Я сейчас даже не со слов водителя говорю, а отсматриваю запись камеры. Он не помнил, где она вошла и дважды спросил, кто будет платить за проезд. Но не ругался на нее, не кричал. Две женщины сказали, что давно расплатилась, и он просто остановился на неофициальной остановке Магазин «Магнит». Даже если ей нужно было ехать до следующего шлагбаума, она просто вышла.
— Может быть, вы говорили с водителями о том, что не надо повышать голос на детей, когда они едут без взрослых, потому что они могут испугаться?
— Мы регулярно разговариваем о том, что детей нельзя высаживать, подходить к ним, но у водителей у каждого свой характер, они устают, — заверил предприниматель. — И потом он не кричал, не говорил «выходи». Я не вижу здесь никакого страшного конфликта.
Весной 2023 года сибирячка Ольга Ушакова пожаловалась на то, что ее сына дважды высадили из автобуса №43, не довезя до конечной остановки. В первый раз перевозчик предположил, что мальчик все выдумал, но позже оказалось: водитель действительно не доезжал до конечной, и ребенок был вынужден добираться до дому в темноте.