В Новосибирске отремонтируют дорогу на Пролетарской — сколько заплатят за работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу в Октябрьском районе. Начальная цена контракта за выполнение работ составляет свыше 6,5 миллиона рублей.



Информация о проведении аукциона появилась на сайте госзакупок 10 ноября этого года, заказчиком работ стал МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Речь идет о ремонте остановочной площадки для общественного транспорта «Поликлиника №7» по улице Пролетарская.

