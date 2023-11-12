В Новосибирске отремонтируют дорогу на Пролетарской — сколько заплатят за работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу в Октябрьском районе. Начальная цена контракта за выполнение работ составляет свыше 6,5 миллиона рублей.
Информация о проведении аукциона появилась на сайте госзакупок 10 ноября этого года, заказчиком работ стал МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Речь идет о ремонте остановочной площадки для общественного транспорта «Поликлиника №7» по улице Пролетарская.
В характеристику и виды работ закупки вошли разработка земляного полотна, устройство основания, верхнего слоя покрытия участка и другое. Подрядчик также проведет устройство бортовых камней, покрытия тротуаров и дорожной разметки.
В смете контракта имеются подготовительные работы, в том числе вывоз мусора и валка деревьев, укрепительные работы, устройство тротуаров и прочее.
Гарантийный срок на верхний слой покрытия участка из асфальтобетона и бордюрные камни составляет 5 лет, 6 лет гарантии — основание дорожной одежды. Выполнить работы по контракту необходимо до 28 июня 2024 года, источником финансирования ремонта станет бюджет Новосибирска на следующий год.
Подать заявку на участие в закупке можно до 20 ноября 2023 года, определить подрядчика планируется 22 ноября.
Строительство поликлиники №7 на улице Пролетарской в Новосибирске ведет группа компаний «ВИС». Организация занимается возведением еще шести зданий медучреждений в городе. В октябре в «ВИС» сообщили, что пять из семи зданий полностью построены.
— В поликлиниках № 2 и 7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введенных страной-производителем. В поликлинике № 27 завершаются строительно-монтажные работы основного цикла и благоустройство прилегающей территории, — сообщали в организации.
В начале ноября стало известно, что под Новосибирском хотят отремонтировать Советское шоссе. В городе ищут подрядчика, который подготовит проект работ.