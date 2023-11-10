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«Подумаешь, весной асфальт растает»: на Первомайке начали в холода заливать асфальт у остановки

Мэрия Новосибирска заявила, что это разрешено ГОСТом

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Площадку перед остановкой засыпали в начале ноября

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В Новосибирске начали асфальтировать площадку перед остановкой «Приобские электросети». Работы начали после того, как выпал снег.

Об этом написала подписчица сообщества «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)» во «ВКонтакте». По мнению сибирячки, из-за того, что работы начали осенью, асфальт разрушится весной.

— Поставили новый светофор, надо и остановку привести в порядок. А то как-то не комильфо! А то, что уже снег и холод, так ничего! Подумаешь, весной новый асфальт растает вместе со снегом! Так следующей зимой новый положат! — написала женщина.

На пост сибирячки ответила официальная группа мэрии Новосибирска. По информации департамента транспорта, остановку обустроят до 30 декабря.

— ГОСТ позволяет производить укладку асфальта при неблагоприятных погодных условиях при условии неукоснительного соблюдения технологии, — говорится в ответе.

В октябре мэрия Новосибирска объявила аукцион на установку новых павильонов на остановках. За них готовы заплатить почти 6 миллионов рублей.

ОстановкаПервомайский районМэрия НовосибирскаОстановочный павильон
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