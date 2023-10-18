Мэрия назвала остановки, где поставят новые павильоны — показываем их на карте

В Новосибирске до конца года разместят новые павильоны на остановках общественного транспорта. За работы готовы заплатить 5 миллионов 755 тысяч рублей.
«Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска объявил аукцион на поиск подрядчика. Информация опубликована на сайте госзакупок. Всего планируется установить 8 павильонов в Железнодорожном, Калининском, Ленинском и Кировском районах.
На остановках «Стадион Сибирь», «Сибиар», «Полевая», «Площадь Кирова» также обустроят заездные карманы. На остановках «Театр Красный Факел», «Улица Учительская», «Жилмассив Западный» и «Площадь Кирова» (с другой стороны) оборудовать карманы не будут.
Заявки на участие в торгах принимают до 25 октября. Подрядчик должен завершить работы до 31 декабря.
На прошлой неделе новосибирский ГЦОДД объявил закупку на 36 биотуалетов. Их установят на остановках общественного транспорта.