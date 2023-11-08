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Строители насыпали 10 тысяч тонн песка на первую опору Октябрьского моста — как она сейчас выглядит

Высота укрепления — 15 метров

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На песок выкладывают железобетонную плитку

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Строители завершили отсыпку первой опоры Октябрьского моста в Новосибирске — на это потратили более 10 тысяч кубометров песка.

— Только первая опора со стороны ЛДС имеет конус укрепления. Его высота превышает 15 метров, — отметили в официальном Телеграм-канале МКУ «Гормост».

Ремонтировать Октябрьский мост начали летом 2022 года. Работы разделили на три этапа. Все должны завершить к декабрю 2024 года. Сейчас начали укладывать железобетонную плитку укрепления конуса.

В начале октября на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.

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Октябрьский мостРемонтСтроителиГормост
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