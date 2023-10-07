Пробка в 8 километров: в Новосибирске встал правый берег — где трудно проехать

Помимо Большевистской красным окрашены улицы Восход, Кирова, Лобова, Волочаевская, Фабричная Ипподромская. В сервисе 2ГИС отмечено несколько ДТП по всему городу. Также в комментариях приложения новосибирцы недоумевают из-за пробок в субботу.

