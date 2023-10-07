Пробка в 8 километров: в Новосибирске встал правый берег — где трудно проехать

В Новосибирске сегодня, 7 октября, на правом берегу образовалось несколько крупных пробок. На улице Большевистская, по данным Яндекс.Карт, движение затруднено на расстоянии 8 километров.
Как рассказал читатель НГС, чтобы выехать из города с Красного проспекта ему потребовалось около часа. В конце пробки он увидел ДТП на разъезде Иня.
— Есть ощущение, что тут пробка на все 20 баллов, — написала другая читательница НГС.
Помимо Большевистской красным окрашены улицы Восход, Кирова, Лобова, Волочаевская, Фабричная Ипподромская. В сервисе 2ГИС отмечено несколько ДТП по всему городу. Также в комментариях приложения новосибирцы недоумевают из-за пробок в субботу.
На НГС вышла авторская колонка водителя с 26-летнем стажем. По его мнению, в Барнауле участники движения чаще самостоятельно оформляют мелкие ДТП, что позволяет снизить количество пробок.