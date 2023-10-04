«Из-за двух машин сотни стоят»: сибиряк предложил бороться с пробками по примеру Барнаула

Местные сотрудники ГИБДД не только не требовали от участников ДТП освобождать как можно быстрее проезжую часть, но и не привлекали к административной ответственности за это нарушение. Из-за двух машин сотни других попадают в длительные пробки только потому, что водители, которые являются участниками ДТП, или не хотят, или просто не знают о своей обязанности освободить проезжую часть.

Почему бы руководству ГИБДД города Новосибирска не принять практику оформления мелких ДТП как это делают в Барнауле? В свою очередь это разгрузит наряды ДПС, которые смогут больше времени уделять надзору и профилактике нарушений ПДД. Ловить тех же нетрезвых водителей, которых у нас очень много и которые совершают резонансные смертельные аварии. Даже само присутствие наряда ДПС на улицах города дисциплинирует многих водителей и предостерегает от совершения нарушений ПДД.