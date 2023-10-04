«Из-за двух машин сотни стоят»: сибиряк предложил бороться с пробками по примеру Барнаула

Евгений — опытный водитель, недавно переехавший из Барнаула в Новосибирск. На местных дорогах он почувствовал разительную разницу отношения участников движения и ГИБДД к одним и тем же пунктам ПДД. Именно барнаульский подход, по мнению водителя, позволяет эффективней бороться с пробками. Далее — от первого лица.
Мой водительский стаж исчисляется с 1997 года. Более года назад я переехал из Алтайского края в Новосибирск в поисках лучшей жизни, и первое, что бросается в глаза, — это очень низкая транспортная дисциплина местных водителей и огромные пробки. Проехать на красный, подрезать соседа или замазать часть госномера — в порядке вещей, я уж не говорю про иные мелкие нарушения.
Также я обратил внимание на практически отсутствие нарядов ДПС в городе. За месяц езды в лучшем случае я встречал их один раз. И как результат этой вседозволенности — большое количество аварий. После ДТП водители частично, а то и полностью перегораживают проезжую часть и стоят — ждут сотрудников полиции.
В некоторых случаях просто необходимо очень быстро убрать автомобили с дороги, чтобы в них не въехали другие, зазевавшиеся участники дорожного движения. Мне непонятно, почему водители не выполняют требования пункта 2.6.1 ПДД, где чётко написано: «если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств».
Тем же пунктом оговаривается, что место оформления ДТП указывает полиция после обращения туда водителей-участников по телефону. То есть выезд наряда ДПС на место ДТП, в котором нет пострадавших, не обязателен. Такая практика применяется давно в Барнауле, где водителей направляют на оформление происшествия в определённое подразделение ГИБДД. Это позволяет оперативно разгружать дороги города. Один мой знакомый, бывший сотрудник ГИБДД, а ныне пенсионер, который перевёлся в Новосибирск, также был удивлён такому разному применению одних и тех же законов в разных городах.
Местные сотрудники ГИБДД не только не требовали от участников ДТП освобождать как можно быстрее проезжую часть, но и не привлекали к административной ответственности за это нарушение. Из-за двух машин сотни других попадают в длительные пробки только потому, что водители, которые являются участниками ДТП, или не хотят, или просто не знают о своей обязанности освободить проезжую часть.
Почему бы руководству ГИБДД города Новосибирска не принять практику оформления мелких ДТП как это делают в Барнауле? В свою очередь это разгрузит наряды ДПС, которые смогут больше времени уделять надзору и профилактике нарушений ПДД. Ловить тех же нетрезвых водителей, которых у нас очень много и которые совершают резонансные смертельные аварии. Даже само присутствие наряда ДПС на улицах города дисциплинирует многих водителей и предостерегает от совершения нарушений ПДД.
Редакция НГС направила запрос в барнаульское и новосибирское управления ГИБДД с просьбой прокомментировать предложение Евгения и предоставить статистику по привлечению к ответственности за нарушение п. 2.6.1 ПДД.
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