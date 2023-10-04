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СрочноПробка собралась перед «Золотой Нивой»
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У «Золотой Нивы» собралась длинная пробка — люди идут до метро пешком

Затор растянулся на 1,5 километра

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Пробка собралась в час пик

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Утром 4 октября в Новосибирске собралась пробка на улице Бориса Богаткова. Автомобилистам сложно проехать в сторону метро «Золотая Нива».

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась примерно на 1,5 километра.

Заторы есть и на прилегающих улицах

Заторы есть и на прилегающих улицах

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Люди идут до метро пешком

Люди идут до метро пешком

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Читательница НГС, которая ехала в автобусе и попала в эту пробку, рассказала, что, со слов водителя, затор образовался из-за ДТП на улице Кошурникова. Об этом написано и в сервисе 2ГИС.

— Две полосы перекрыли, по встречке объезжают, — написал пользователь 2ГИС под ником Георгий Деменков.

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По словам другой читательницы, многие добираются до метро пешком, а не на общественном транспорте, потому что так будет быстрее.

На прошлой недели из-за пробок на улицах Бориса Богаткова и Есенина людям тоже пришлось выйти из общественного транспорта и идти до метро пешком.

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