«Вышли почти всем троллейбусом». Новосибирск сковали утренние пробки — люди идут пешком

Утренние пробки сковали Новосибирск. На улицах Бориса Богаткова и Есенина образовался огромный затор, жителям города пришлось выйти из транспорта на ближайшей остановке и пешком идти до метро.
— Вышли почти всем троллейбусом и пешком пошли до метро. Пробка уходит на улицу Кошурникова, улицы Бориса Богаткова и Есенина парализованы, — сообщает журналист НГС Александра Бруня.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Адриена Лежена сейчас идут ремонтные работы, которые начались в июле и должны закончиться в конце сентября. Также на улице Кошурникова произошло ДТП.
Заторы в городе заметили и на улице Никита, там, по данным сервиса 2ГИС, произошла авария. Также сложно проехать по улицам Ипподромская, Фабричная, Титова, Станиславского. Кроме того, стоят два моста: Димитровский в обе стороны и Октябрьский в сторону правого берега.
В понедельник, 25 сентября, на двух мостах также собрались пробки.