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СрочноНовосибирск сковали пробки — люди идут пешком
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«Вышли почти всем троллейбусом». Новосибирск сковали утренние пробки — люди идут пешком

Жителям приходится выходить из общественного транспорта

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Люди направляются в метро, чтобы не стоять в пробке

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Утренние пробки сковали Новосибирск. На улицах Бориса Богаткова и Есенина образовался огромный затор, жителям города пришлось выйти из транспорта на ближайшей остановке и пешком идти до метро.

— Вышли почти всем троллейбусом и пешком пошли до метро. Пробка уходит на улицу Кошурникова, улицы Бориса Богаткова и Есенина парализованы, — сообщает журналист НГС Александра Бруня.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александра Бруня / NGS.RU

По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Адриена Лежена сейчас идут ремонтные работы, которые начались в июле и должны закончиться в конце сентября. Также на улице Кошурникова произошло ДТП.

Посмотрите на карте по каким улицам сложнее всего проехать

Посмотрите на карте по каким улицам сложнее всего проехать

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Заторы в городе заметили и на улице Никита, там, по данным сервиса 2ГИС, произошла авария. Также сложно проехать по улицам Ипподромская, Фабричная, Титова, Станиславского. Кроме того, стоят два моста: Димитровский в обе стороны и Октябрьский в сторону правого берега.

В понедельник, 25 сентября, на двух мостах также собрались пробки.

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