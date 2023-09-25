Новосибирск с самого утра сковали большие пробки

В Новосибирске с самого утра собрались большие пробки на Октябрьском и Димитровском мостах. По данным «Яндекс Карты», на Димитровском мосту проезд затруднен в направлении правого берега, на Октябрьском – в обоих направлениях.
В Новосибирске утром 25 сентября на 2 мостах образовались глухие пробки. Проезд затруднен на Октябрьском и Димитровском мостах. На Димитровском мосту пробка образовалась в направлении правого берега. По данным «Яндекс Карты» там произошло ДТП, в результате которого в левом ряду водитель врезался в бетонный блок.
На Октябрьском мосту пробка в обоих направлениях. Согласно данным «Яндекс Карты», там тоже случилось ДТП.
Ранее НГС писал о том, что на Затулинке произошло массовое ДТП. Там Kia протаранила 6 машин.