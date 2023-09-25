freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 7/10
usd 96.04
eur 102.25
СрочноПерекупы массово продают билеты на хоккей
Все новости
Все новости

Новосибирск с самого утра сковали большие пробки

Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах

5 589

Пробки начали собираться ранним утром

Поделиться

В Новосибирске с самого утра собрались большие пробки на Октябрьском и Димитровском мостах. По данным «Яндекс Карты», на Димитровском мосту проезд затруднен в направлении правого берега, на Октябрьском – в обоих направлениях.

Проезд затруднен на Димитровском и Октябрьском мостах

Проезд затруднен на Димитровском и Октябрьском мостах

Поделиться

В Новосибирске утром 25 сентября на 2 мостах образовались глухие пробки. Проезд затруднен на Октябрьском и Димитровском мостах. На Димитровском мосту пробка образовалась в направлении правого берега. По данным «Яндекс Карты» там произошло ДТП, в результате которого в левом ряду водитель врезался в бетонный блок.

На Октябрьском мосту пробка в обоих направлениях. Согласно данным «Яндекс Карты», там тоже случилось ДТП.

Ранее НГС писал о том, что на Затулинке произошло массовое ДТП. Там Kia протаранила 6 машин.

По теме

ДТППробкиОктябрьский мостДимитровский мост
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter