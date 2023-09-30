В Новосибирске на полгода сузят дорогу на площади Трубникова — показываем на карте

В Новосибирске на полгода могут сузить проезд по площади Трубникова. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии накануне, 29 сентября.
В документе указано, что ограничение движения транспорта введут на площади Трубникова в районе здания № 27 по улице Нарымской. Проезжую часть сузят на девять метров.
Сужение проезда запланировано с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024 года. В проекте постановления мэрии Новосибирска указано, что ограничение могут ввести из-за работ по строительству наружных сетей водопровода по улице Нарымской, которые проводит МУП «Горводоканал».
Кроме площади Трубникова, в городе планируется закрыть проезжую часть по улице 1905 года в районе здания № 23 на Нарымской. Ограничение введут с 20 ноября этого года по 16 мая 2024 года.
В начале сентября стало известно, что в Новосибирске планируется сузить проезжую часть на Красном проспекте. Речь идет об участке дороги на перекрестке с улицей Коммунистической.