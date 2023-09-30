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СрочноНа полгода сузят дорогу на площади Трубникова
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В Новосибирске на полгода сузят дорогу на площади Трубникова — показываем на карте

Ограничение введут из-за работ по строительству наружных сетей водопровода

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Проезжую часть сузят на девять метров.

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В Новосибирске на полгода могут сузить проезд по площади Трубникова. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии накануне, 29 сентября.

В документе указано, что ограничение движения транспорта введут на площади Трубникова в районе здания № 27 по улице Нарымской. Проезжую часть сузят на девять метров.

Сужение проезда запланировано с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024 года. В проекте постановления мэрии Новосибирска указано, что ограничение могут ввести из-за работ по строительству наружных сетей водопровода по улице Нарымской, которые проводит МУП «Горводоканал».

Кроме площади Трубникова, в городе планируется закрыть проезжую часть по улице 1905 года в районе здания № 23 на Нарымской. Ограничение введут с 20 ноября этого года по 16 мая 2024 года.

В начале сентября стало известно, что в Новосибирске планируется сузить проезжую часть на Красном проспекте. Речь идет об участке дороги на перекрестке с улицей Коммунистической.

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Сужение дорогиМэрия НовосибирскаОграничение движенияГорводоканал
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