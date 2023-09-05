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В Новосибирске на месяц ограничат движение по Красному проспекту — смотрим карту

Там хотят сузить проезжую часть

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Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

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В Новосибирске планируется сузить проезжую часть на Красном проспекте. Проект постановления о введении ограничений опубликовали на сайте мэрии 5 сентября.

В документе указано, что речь идет об участке дороги на перекрестке с улицей Коммунистической. В городе сузят проезжую часть с двух сторон Красного проспекта на 9 метров.

Кроме сужения проезда, в Новосибирске хотят закрыть для движения часть улицы Коммунистической. Временное прекращение движение транспорта планируется ввести на участке от здания на Коммунистической, 46 до перекрестка с Красным проспектом, а также около Коммунистической, 44.

Ограничения введут с 8 сентября по 15 октября из-за работ для капремонта теплосети на Коммунистической. Их проводит ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания».

— ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, — указано в документе.

В начале сентября в Новосибирской области закрыли для движения машин железнодорожный переезд на станции Чулымская. Ограничение действует до 20 сентября.

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