«По возможности пересаживаем на другие рейсы»: S7 — о ситуации с запретом на вылет в Бангкок и Дубай

В S7 Airlines прокомментировали ситуацию с запретом на вылет рейсов из Новосибирска в Дубай и Иркутска в Бангкок. Как сообщили в авиакомпании, сейчас в S7 ожидают разрешения от российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До этого вылеты будут переноситься.
— На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч, — пояснили в S7.
Как уточнили в авиакомпании, всех пассажиров задержавшихся рейсов информируют об изменении в расписании вылетов. На время ожидания граждан разместили в гостинице и предоставили горячее питание. Также по возможности пассажиров пересаживают на другие доступные рейсы.
Рейс авиакомпании S7 Airlines, который должен был вылететь из Новосибирска в Дубай утром 29 сентября, перенесли на утро 30 сентября. Авиакомпания не получила разрешение от Росавиации. Аналогичная ситуация произошла и с рейсом из Иркутска в Бангкок.
Ранее в Новосибирске более чем на 11 часов задержали авиарейс в Нерюнгри. Вылета ожидали 48 пассажиров.