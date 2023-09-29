«По возможности пересаживаем на другие рейсы»: S7 — о ситуации с запретом на вылет в Бангкок и Дубай

В S7 Airlines прокомментировали ситуацию с запретом на вылет рейсов из Новосибирска в Дубай и Иркутска в Бангкок. Как сообщили в авиакомпании, сейчас в S7 ожидают разрешения от российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До этого вылеты будут переноситься.

