В Новосибирске более чем на 11 часов задержали авиарейс в Нерюнгри — что произошло

В Новосибирске объявили задержку авиарейса в Нерюнгри. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, отправку авиарейса ожидают 48 пассажиров.
— Вылета ожидают 48 пассажиров, из них 13 детей, — сообщили в ведомстве.
В сообщении указано, что речь идет о рейсе авиакомпании «Якутия». Вылет задержали из-за позднего прибытия самолета. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
По информации онлайн-табло аэропорта Толмачево, в городе ожидается отправка лишь одного рейса авиакомпании «Якутия» в Нерюнгри. На сайте указано, что самолет должен был вылететь в 06:10 23 августа, расчетное время отправления изменили на 05:40 24 августа.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в летевшем из Новосибирска в Москву самолете нашли неисправность в работе двигателя. Ее обнаружили во время посадки.