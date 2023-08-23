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В Новосибирске более чем на 11 часов задержали авиарейс в Нерюнгри — что произошло

Вылета ожидают 48 пассажиров

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Отправку авиарейса ожидают 48 пассажиров

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В Новосибирске объявили задержку авиарейса в Нерюнгри. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, отправку авиарейса ожидают 48 пассажиров.

— Вылета ожидают 48 пассажиров, из них 13 детей, — сообщили в ведомстве.

В сообщении указано, что речь идет о рейсе авиакомпании «Якутия». Вылет задержали из-за позднего прибытия самолета. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

По информации онлайн-табло аэропорта Толмачево, в городе ожидается отправка лишь одного рейса авиакомпании «Якутия» в Нерюнгри. На сайте указано, что самолет должен был вылететь в 06:10 23 августа, расчетное время отправления изменили на 05:40 24 августа.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в летевшем из Новосибирска в Москву самолете нашли неисправность в работе двигателя. Ее обнаружили во время посадки.

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СамолетЗадержка рейсаТранспортная прокуратураАэропорт Толмачево
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