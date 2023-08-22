В самолете S7 нашли неисправность двигателя: борт прилетел из Новосибирска в Москву

В самолете S7, который летел из Новосибирска в Москву, нашли неисправность в работе двигателя во время посадки. Транспортная прокуратура проверяет инцидент.
Как сообщили в пресс-службе ведомства,
— Около 7 часов по московскому времени самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Домодедово. На борту находился 171 пассажир, — объяснили в ведомстве.
По данным транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники устанавливают причины происшествия и организовали надзор, чтобы оценить соблюдения норм безопасности полетов.
НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать подробности случившегося.
В марте в самолете, следовавшем из Москвы в Новосибирск, отказал второй двигатель.