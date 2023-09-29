Долетались: в России один за другим задерживают авиарейсы. Самолеты могут арестовать

— До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч, — цитирует «Интерфакс» слова представителя компании.

Тем временем стала появляться информация о том, что Росавиация предупредила авиакомпании о новом риске ареста некоторых самолетов за рубежом. Именно поэтому международные вылеты задерживаются на длительное время. Такую информацию, например, подтвердил источник РБК в крупной российской авиакомпании, который уточнил, что дело касается самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК находится под санкциями США и ЕС). Со слов источника издания, соответствующие телеграммы получили авиакомпании, у которых небольшой парк «очищенных самолетов» (без двойной регистрации).