Долетались: в России один за другим задерживают авиарейсы. Самолеты могут арестовать

Сотни пассажиров застряли в аэропортах России, потому что их рейсы постоянно переносят. Например, в Иркутске самолет сообщением до Дубая должен был вылететь в 04:45, но до сих пор его статус — «задержан». Пассажиров, которые уже зарегистрировались, попросили покинуть чистую зону, объяснив это тем, что ожидается «разрешение от властей». Позже представитель авиакомпании заявил, что задержка рейса связана с «ограничениями полетов со стороны Росавиации на выполнение международных авиарейсов». Аналогичная ситуация в Новосибирске — здесь рейс, который должен был вылететь из Новосибирска в Дубай утром 29 сентября, перенесли на утро 30 сентября. Потому что авиакомпания не получила разрешение от Росавиации. Также задерживается самолет из Москвы в Ургенч.
Почему задержали самолеты?
Примечательно, что во всех трех случаях речь идет об авиакомпании S7. Источник Городских порталов в авиационной отрасли сообщил, что уведомлений от других авиакомпаний по этому поводу не поступало, все остальные рейсы за рубеж отправились сегодня без задержек. Мы направили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу перевозчика, но на момент публикации не получили ответа. Наши коллеги из «Интерфакса» оказались более удачливыми, но ответ авиакомпании полностью ситуацию не прояснил.
— До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч, — цитирует «Интерфакс» слова представителя компании.
Тем временем стала появляться информация о том, что Росавиация предупредила авиакомпании о новом риске ареста некоторых самолетов за рубежом. Именно поэтому международные вылеты задерживаются на длительное время. Такую информацию, например, подтвердил источник РБК в крупной российской авиакомпании, который уточнил, что дело касается самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК находится под санкциями США и ЕС). Со слов источника издания, соответствующие телеграммы получили авиакомпании, у которых небольшой парк «очищенных самолетов» (без двойной регистрации).
Представитель ГТЛК сообщила «Интерфаксу», что компания предупреждала авиаперевозчиков-контрагентов о рисках пользования самолетами вне российского юридического поля. ГТЛК предлагала им заключить контракты с российским юрлицом.
— Компания заблаговременно направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом — АО «ГТЛК». Контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля. Мы ожидаем в скорейшее время заключения новых контрактов для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах, — сказала она.
О телеграмме от Росавиации рассказывают и источники телеграм-канала «Авиаторщина». При этом, по их данным, ведомство «пока не стало запрещать авиакомпаниям вылетать из России на перечисленных в телеграммах самолетах, по которым есть риск ареста». Таким образом, авиаперевозчики должны самостоятельно принимать решение о том, ставить ли эти борта на международные рейсы или нет, с учетом поступившего предупреждения. Из-за этого между Росавиацией и перевозчиком возникло недопонимание.
— При чем тут Росавиация? S7 скидывает на нас те условия, которые должны были выполнить они, договор заключен с ними, просто сказать им вам нечего, и они пытаются время, что ли, потянуть. Просто странно, что они ссылаются на нас, они должны предоставить информацию, по какой причине рейс отложен, — заявили корреспондентам IRCITY.RU в справочной Росавиации.
Также известно, что в Росавиации и Минтрансе сегодня должны состояться совещания, где попытаются разобраться, есть ли на самом деле риск ареста самолетов в иностранных аэропортах.
Будут ли задержки массовыми?
Основатель и главный редактор портала для продвинутых авиапассажиров FrequentFlyers Илья Шатилин напомнил, что ранее ГТЛК вывела из-под двойной регистрации несколько десятков самолетов, которые эксплуатировали российские авиакомпании. Это позволило им выполнять рейсы за границу.
— Однако нюанс заключается в том, что машины принадлежали не российскому юрлицу, а иностранным, зарегистрированным в Ирландии: GTLK Europe Capital и GTLK Europe. Сейчас они проходят процедуру банкротства, поэтому есть риск возникновения проблем с документами, — говорит Илья Шатилин. — Однако в процессе дебермудизации у самолетов ГТЛК как раз менялся собственник уже на российское юрлицо, и лизингодатель даже использовал это как повод для перезаключения договоров с поднятием лизинговых ставок. Юридических оснований для ареста таких самолетов нет, поэтому, вероятно, предостережение является избыточной мерой, и вряд ли стоит ожидать массовой остановки международных рейсов.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что риски арестов самолетов ГТЛК существуют постоянно.
— Вводятся новые ограничения, их надо будет воспринимать как некую обыденность. Это может быть связано с запретами полетов, но не во все страны, — объяснил Роман Гусаров. — Санкции вводят США и Евросоюз, а мы туда не летаем. Мы летаем в дружественные страны, но они тоже по-разному реагируют. Авиакомпании сами будут принимать решение, летать туда или нет. Возможно, они будут ставить на эти рейсы другие самолеты, если есть подходящие по дальности и пассажировместимости в их парке. Но это придется решать в ручном режиме, правда, авиакомпаниям не привыкать.
Теперь никакого отпуска?
Директор туркомпании «Зима-Лето» Ольга Гуляр заверяет: если вы запланировали отдых за границей, в отпуск вы обязательно полетите. Может быть, придется выбрать немного других перевозчиков.
— У нас же кроме этих компаний, у которых возможен арест воздушных судов, есть другие авиакомпании. Например, вы можете спокойно отправиться в Арабские Эмираты. Это Flydubai, принадлежащая шейху Дубая, Air Arabia, принадлежащая шейху Шарджи. На эти авиакомпании никакие иностранные санкции не распространяются, — напоминает Ольга Гуляр. — Если вы полетите в Турцию, это авиакомпании Corendon, Southwind и так далее. То есть сейчас раздувают тему, что возможен арест, но при этом есть и другие компании, на которые этот арест не распространяется. Мы даже наблюдали, есть ли взаимопомощь у авиакомпаний. Например, когда у Red Wings всё сломалось, они сбились с расписания, другие авиакомпании помогли вывезти туристов. Абсолютно никакой паники, всё в порядке, у всех отпуска состоятся.
Также не исключено, что придется скорректировать направление своего отпуска. Как рассказал «Интерфаксу» один из источников в авиационной отрасли, рекомендации на приостановку рейсов не распространяются на Турцию и Белоруссию — туда, где не арестуют, летать можно.