Рейс в Дубай из Новосибирска задержали на 19 часов — авиакомпания не получила разрешение от Росавиации

— Рейс S7 5785 должен был вылететь в 8:30 из Новосибирска в Дубай. В 5:00 на телефон пришло сообщение, что вылет сдвинулся на 16:00. Когда я уже приехала в аэропорт и прошла досмотре, представители S7 сказали, что вылет вновь переносится, но уже на 30 сентября на 4:00. Как нам объяснили, Росавиация не выдала разрешение, — пояснила Ольга.

