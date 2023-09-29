Рейс в Дубай из Новосибирска задержали на 19 часов — авиакомпания не получила разрешение от Росавиации

Рейс авиакомпании S7 Airlines, который должен был вылететь из Новосибирска в Дубай утром 29 сентября, перенесли на утро 30 сентября. Авиакомпания не получила разрешение от Росавиации.
— Рейс S7 5785 должен был вылететь в 8:30 из Новосибирска в Дубай. В 5:00 на телефон пришло сообщение, что вылет сдвинулся на 16:00. Когда я уже приехала в аэропорт и прошла досмотре, представители S7 сказали, что вылет вновь переносится, но уже на 30 сентября на 4:00. Как нам объяснили, Росавиация не выдала разрешение, — пояснила Ольга.
Женщина отметила, что пассажиров задержавшегося рейса разместили в гостинице и предоставили горячее питание.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры журналисту НГС подтвердили, что вылет задерживается из-за отсутствия разрешения.
— Пока не получено разрешение на вылет, Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь» Новосибирск–Дубай, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Владимира Потешкина, возник риск ареста некоторых российских самолётов зарубежом. В связи с этим вылет некоторых международных рейсов задерживается на неопределённое время.
— До Росавиации дошёл предупредительный закрытый документ о возможных арестах самолётов российских авиакомпаний в зарубежных странах, — отметил Владимир Потешкин.
Пока это привело по меньшей мере к задержке двух рейсов — оба авиакомпании S7: из Иркутска в Бангкок и из Новосибирска в Дубай. Первый был отложен сначала на 12 часов, а позднее — на неопределённое время. Вылет самолета из Новосибирска в Дубай пока перенесён почти на 20 часов.
Корреспондент НГС направил официальный запрос в S7 Airlines и Росавиацию. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее в Новосибирске более чем на 11 часов задержали авиарейс в Нерюнгри. Вылета ожидали 48 пассажиров.