«Поторопились»: мэрия Новосибирска назвала причину сбоев в работе новых троллейбусов

— Что касается ритмичности транспорта, мы поторопились, чтобы троллейбусы вышли на маршрут. Это при том, что мы не получили их в полном количестве: поставщиками не были выполнены обязательства. Где-то транспортных средств не хватало, мы зафиксировали сбои.

