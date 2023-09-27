«Поторопились»: мэрия Новосибирска назвала причину сбоев в работе новых троллейбусов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину задержек новых троллейбусов во время работы на маршрутах. По словам главы города, перебои происходили из-за нехватки транспорта.
Об этом глава города рассказал во время сессии Горсовета Новосибирска 27 сентября:
— Что касается ритмичности транспорта, мы поторопились, чтобы троллейбусы вышли на маршрут. Это при том, что мы не получили их в полном количестве: поставщиками не были выполнены обязательства. Где-то транспортных средств не хватало, мы зафиксировали сбои.
Заместитель мэра Олег Клемешов уточнил, что проблемы с троллейбусами, которые зафиксировали в сентябре, были устранены.
Недавно в новом троллейбусе № 29 произошел коллапс. Новосибирцы с трудом вместились в новые транспортные средства, так как некоторые из них были сняты с линии. Комментируя эту ситуацию, мэр уже говорил, что на маршруте два раза происходили сбои. После этого журналист NGS.RU испытала новые троллейбусы: прокатилась на транспорте и пообщалась с горожанами. Читайте подробности в нашем материале.