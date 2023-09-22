Два элитных седана не поделили Октябрьский мост — жесткое ДТП вызвало пробку

Вечером 22 сентября на Октябрьском мосту Новосибирска столкнулись две премиальные иномарки Genesis и Bentley. ДТП образовало затор на переправе через Обь, сообщили очевидцы автомобильному паблику «АСТ-54».
— Не поделили дорогу водители седанов: один из них врезался в ограждение, а другой встал поперёк дороги. Из-за того, что свободной осталась лишь одна полоса, образовалась серьёзная пробка, — передает «АСТ-54».
В ГИБДД Новосибирска на момент публикации материала информации о ДТП не предоставили.
— На месте ДТП работает наряд ДПС. Устанавливаются обстоятельства. –заявили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
Согласно информации сервиса «2ГИС.Пробки», ДТП вызвало серьезную пробку на одной полосе Октябрьского моста. В целом дорожная ситуация в городе на момент публикации оценивается в 6 баллов из 10.
Сегодня на Северном объезде Новосибирска образовалась гигантская пробка в 20 км.