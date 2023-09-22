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Два элитных седана не поделили Октябрьский мост — жесткое ДТП вызвало пробку

Одна из иномарок сломала ограждение, другая — встала поперек дороги

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По обновленной информации, на мосту столкнулись четыре автомобиля

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Вечером 22 сентября на Октябрьском мосту Новосибирска столкнулись две премиальные иномарки Genesis и Bentley. ДТП образовало затор на переправе через Обь, сообщили очевидцы автомобильному паблику «АСТ-54».

— Не поделили дорогу водители седанов: один из них врезался в ограждение, а другой встал поперёк дороги. Из-за того, что свободной осталась лишь одна полоса, образовалась серьёзная пробка, — передает «АСТ-54».

В ГИБДД Новосибирска на момент публикации материала информации о ДТП не предоставили.

— На месте ДТП работает наряд ДПС. Устанавливаются обстоятельства. –заявили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Согласно информации сервиса «2ГИС.Пробки», ДТП вызвало серьезную пробку на одной полосе Октябрьского моста. В целом дорожная ситуация в городе на момент публикации оценивается в 6 баллов из 10.

Сегодня на Северном объезде Новосибирска образовалась гигантская пробка в 20 км.

Обновлено: по словам другого очевидца, в ДТП на мосту пострадали четыре иномарки: Genesis, Bentley, Chevrolet Cruze и Nissan Tiida.

— Бентли летел с левого берега на правый по крайней полосе, в гонки играли с какой-то японской малолитражкой, потом, видимо, занесло при перестроении, и водитель вылетел на встречу в отбойник, там же задел Генезиса. В сумме 4 машины пострадали. Поток ехал 60–70 км/ч примерно, они летели там 110–120 точно, один за другим, — рассказал подписчик паблика «АСТ-54».

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Элитные автомобилиBentleyGenesisПробкаОктябрьский мост
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