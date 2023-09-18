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Идет пар и полоса перекрыта: свежий асфальт на улице Революции разрыли из-за ремонта теплосетей

Специалисты планируют заменить компенсатор

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Для ремонта пришлось снять свежий асфальт

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В Новосибирске улицу Революции частично перекрыли и раскопали. Из ям, огороженных блоками, идет пар. Как рассказали читатели НГС, работников СГК на этом участке заметили вчера, 17 сентября.

— Разрыли дорогу на Революции, прям по новому асфальту, который все лето стелили, — отметила читательница НГС.

Деффект появился только сейчас. отмечают в СГК

Деффект появился только сейчас. отмечают в СГК

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Как рассказали в пресс-службе СГК, на тепловой камере на улице Революции возник дефект.

— Требуется замена компенсатора. Готовимся к проведению ремонта, работы произведем на этой неделе, — рассказали в пресс-службе СГК.

Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения.

В этом году мэрия Новосибирска ремонтировала дорогу на улице Революция на территории 18740 квадратных метров, по данным пресс-службы администрация.

Отопительный сезон в Новосибирске начнется официально с 21 сентября, в жилых домах тепло появится со следующей недели.

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