Идет пар и полоса перекрыта: свежий асфальт на улице Революции разрыли из-за ремонта теплосетей

В Новосибирске улицу Революции частично перекрыли и раскопали. Из ям, огороженных блоками, идет пар. Как рассказали читатели НГС, работников СГК на этом участке заметили вчера, 17 сентября.
— Разрыли дорогу на Революции, прям по новому асфальту, который все лето стелили, — отметила читательница НГС.
Как рассказали в пресс-службе СГК, на тепловой камере на улице Революции возник дефект.
— Требуется замена компенсатора. Готовимся к проведению ремонта, работы произведем на этой неделе, — рассказали в пресс-службе СГК.
Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения.
В этом году мэрия Новосибирска ремонтировала дорогу на улице Революция на территории 18740 квадратных метров, по данным пресс-службы администрация.
Отопительный сезон в Новосибирске начнется официально с 21 сентября, в жилых домах тепло появится со следующей недели.