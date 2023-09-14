Бывший боец ЧВК занялся частным извозом: где в Новосибирской области прокатиться на такси «Вагнер»

В Новосибирской области в городе Болотное начало работать частное такси под названием «Вагнер». Его запустил местный житель Валерий Богданов, после того как вернулся с СВО.
— Полгода я был на СВО, служил в «Вагнере». Когда вернулся домой думал, чем заняться, затем в интернете увидел, что в Болотном плохо с такси, поэтому
В разговоре с корреспондентом НГС Валерий отметил, что за время службы он был награжден медалями «За отвагу» и «Черным крестом». По словам сибиряка, в ЧВК он попал из колонии строгого режима, где отбывал наказание по
— Я переосмыслил жизнь и понял, что ее надо прожить достойно, а ни как попало тратить ее. Вернувшись, решил заняться благородным делом для местных жителей, — рассказал мужчина.
Пока автопарк состоит из одного автомобиля, но Валерий в будущем планирует расширять бизнес. По словам сибиряка, в день он выполняет около 50 заказов и в среднем зарабатывает на них 5–6 тысяч рублей.
— Люди, в целом, довольны, многие даже готовы ждать, чтобы именно их вез я. Несмотря на то, что в Болотном есть еще такси, пассажиры выбирают меня, — отметил сибиряк.
Ранее пассажиры заметили резкий рост цен на такси в Новосибирске. При чём, как на дальние расстояния, так и по маршрутам в шаговой доступности. Высокие тарифы наблюдались не только в часы-пик, когда в городе сильные пробки, но и в обычное время. В единый материал мы собрали отзывы читателей НГС, что они думают о ценах на такси.