Бывший боец ЧВК занялся частным извозом: где в Новосибирской области прокатиться на такси «Вагнер»

Ранее пассажиры заметили резкий рост цен на такси в Новосибирске. При чём, как на дальние расстояния, так и по маршрутам в шаговой доступности. Высокие тарифы наблюдались не только в часы-пик, когда в городе сильные пробки, но и в обычное время. В единый материал мы собрали отзывы читателей НГС, что они думают о ценах на такси.

