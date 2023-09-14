«В космос летаем, а у детей перехода нет»: сотни школьников в новосибирском ЖК ходят на учебу по дороге — здесь нет даже «зебры»

«Отпускать детей одних — страшно»

Стартовая, 1 — самый длинный дом за Уралом: в нем около двух тысяч квартир. Около 7:30 здесь начинается массовое движение, со всех сторон выезжают машины. Кто-то сбавляет скорость, другие мчатся, здесь же разворачиваются. Перекресток хоть и небольшой, но очень активный. Летом на нем немного надежнее. А с приходом холодов начнется сначала грязь, затем гололед, ветер.

— Я вожу внучку в первый класс и забираю ее. Безопасности для детей нет никакой, отпускать одних — страшно. Ближайшие дома, через которые можно было бы проскочить, перекрыты заборами. Давно пытаюсь бороться с проблемой этого перекрестка. Старшая внучка уже в колледж пошла, а никаких изменений все еще нет, — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка Жаннат, живущая в микрорайоне.