«В космос летаем, а у детей перехода нет»: сотни школьников в новосибирском ЖК ходят на учебу по дороге — здесь нет даже «зебры»

Жители новосибирского микрорайона «Радужный каскад» каждое утро попадают в затруднительное положение, отводя детей в школу №210 и сад №298 «Бусинка». При выходе с территории улицы Стартовой, 1, 3, 4 и 4/1, необходимо перейти через дорогу по Горской. На развилке напротив дома по улице Горский микрорайон, 8 нет светофора и дорожного перехода. Уже несколько лет жители бьют тревогу — в любой момент может произойти беда.
«Отпускать детей одних — страшно»
Стартовая, 1 — самый длинный дом за Уралом: в нем около двух тысяч квартир. Около 7:30 здесь начинается массовое движение, со всех сторон выезжают машины. Кто-то сбавляет скорость, другие мчатся, здесь же разворачиваются. Перекресток хоть и небольшой, но очень активный. Летом на нем немного надежнее. А с приходом холодов начнется сначала грязь, затем гололед, ветер.
— Я вожу внучку в первый класс и забираю ее. Безопасности для детей нет никакой, отпускать одних — страшно. Ближайшие дома, через которые можно было бы проскочить, перекрыты заборами. Давно пытаюсь бороться с проблемой этого перекрестка. Старшая внучка уже в колледж пошла, а никаких изменений все еще нет, — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка Жаннат, живущая в микрорайоне.
Как объяснила женщина, в учебное заведение и детский сад, находящийся рядом, ежедневно ходят сотни детей. Только в доме на Стартовой, 1 расположено 1884 квартиры.
Попасть через частный сектор в садик и школу тоже невозможно — в некоторых местах проход перекрыт заборами, где-то идут заросли, отпускать детей гулять тут довольно рискованно.
Житель дома по улице Горский микрорайон, 8а Евгений живет напротив злополучной развилки и поддерживает соседей. Ежедневно он наблюдает за небезопасным переходом.
— Люди идут просто по дороге, нет спуска для колясок, знаков скоростного режима, «зебры». Можно и без светофора — нарисовать разметку, поставить соответствующие указатели. Раньше на Стартовой, 3 или 4 жил известный местный блогер, администратор одного из самых крупных пабликов. Но он ни разу не поинтересовался у жителей, сколько проблем доставляет им этот участок дороги, хотя осветить эти обстоятельства необходимо давно, — отмечает Евгений.
Альтернативная дорога отсутствует
В управляющей компании «Светлый квартал» корреспонденту НГС объяснили, что дорога муниципальная, поэтому в организации не несут за нее ответственность. Мы направили запрос в мэрию и спросили, почему на участке нет перехода, ограничивающих движение знаков, лежачего полицейского или светофора, планируется ли их установка. Также попросили уточнить скорость, с которой допустимо проезжать на автомобиле по этому участку.
Анастасия живет на Стартовой, 1. По ее словам, дом построили в 2012 году, но безопасной дороги для детей все еще нет, только эта развилка без светофора и «зебры». Девушка водила ребенка в детский сад через частный сектор, зимой родители чистили тропинку сами, позже ее размыло. Но ту дорожку тоже нельзя назвать благонадежной: то тут то там бродят стаи собак.
— У нас отсутствует «зебра» и тротуар для пешеходов. Все рядом стоящие дома обнесены заборами. Можно, конечно, попросить в ЖЭУ сделать ключи для входа. Но в организации вряд ли согласятся, да и жильцы против. Мы очень хотим безопасную дорогу, так как никакой альтернативной рядом нет. Мы в космос летаем, богатейшая и красивая страна, а у детей нет перехода элементарного. Вынуждены выпрашивать благоустройство. Ну это ведь позор для администрации района и ведомства, которое отвечает за безопасность на дороге, особенно для детей! — отметила Анастасия.
Девушка в конце июля направляла жалобу в Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии об отсутствии безопасности для пешеходов на улице между домами Горская 8а и Стартовая, 4 и потребовала срочно принять меры. 12 сентября ей прислали ответ — обращение направлено на исполнение (в распоряжении редакции есть скриншот).
Как решить проблему
На участке улицы Горской протяженностью около 500 метров светофор с «зеброй» есть только рядом с площадью Лыщинского. Прогулка от ворот жилого комплекса Auroom на Горском микрорайоне, 12 до регулировщика у нас заняла около семи минут. В целом, чтобы перейти дорогу по правилам и попасть снова в начальную точку, нужно примерно 15 минут.
По словам местной жительницы Валентины, несколько месяцев назад активисты встречались с представителями дорожной службы и депутатом Александром Савельевым. На собрании объяснили, что поставить переход не позволяет ширина дороги. Было решено посмотреть территорию у Стартовой, 4 с прилегающим к ней тротуаром для понимания, как его уменьшить либо сдвинуть на 50 метров и сделать «зебру» по всем параметрам.
— Я уточняла, можно ли поставить светофор или переход в начале улицы Горской, перед забором. Но на собрании ответили — нет такой возможности. Потому что в конце находится развилка: наверх идет дорога, тротуар не сделаешь, после этого начинается спуск. Нужно насыпать и наращивать дополнительную дорожку. Я так поняла, что невозможно вообще ничего сделать, — пожаловалась Валентина.
Корреспондент НГС обратилась к депутату Александру Савельеву. По его словам, на территории необходим не только пешеходный переход, а в целом безопасный школьный маршрут для детей из домов по Стартовой, 1, 3, 4.
— Сделать переход в определенном месте немудрено. Но, к сожалению, дальше дети снова будут идти по проезжей части. Поэтому сейчас мы прорабатываем ещё один вопрос — строительство лестницы от Горского микрорайона, 12 до Горского микрорайона, 10. По нашему мнению, это единственный возможный вариант, чтобы обезопасить детей от пересечения проезжей части, — прокомментировал депутат.
Комментарий мэрии Новосибирска будет опубликован после получения.
В Новосибирске в ближайшее время планируют открыть парковки у площади Лыщинского. Машины разрешат оставлять у зданий на проспекте Карла Маркса, 57 и 30. Ранее транспорт оттуда увозил эвакуатор.