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Перекрытие движения по Выборной в сторону Первомайки продлили до 20 сентября

Водителям предложили для объезда другие улицы

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Дорожное полотно на Выборной ремонтируют

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В Новосибирске перекрытие движение улицы Выборной в сторону Первомайского района продлили на 8 дней. Ограничение должны были снять 12 сентября, но они будут действовать до 20 числа. Об этом предупредили в пресс-центре мэрии.

— По 20 сентября продляется закрытие движения автомобильного транспорта от ул. Выборной до границы города Новосибирска. Ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, — сообщили в мэрии Новосибирска 11 сентября.

Водителям в период действия ограничений предлагают ездить по улице Первомайской и Эйхе.

В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На «Кольцо Ада» выезжали прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.

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ПервомайкаОграничение движенияРемонт дорог
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