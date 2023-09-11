Перекрытие движения по Выборной в сторону Первомайки продлили до 20 сентября

В Новосибирске перекрытие движение улицы Выборной в сторону Первомайского района продлили на 8 дней. Ограничение должны были снять 12 сентября, но они будут действовать до 20 числа. Об этом предупредили в пресс-центре мэрии.
— По 20 сентября продляется закрытие движения автомобильного транспорта от ул. Выборной до границы города Новосибирска. Ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, — сообщили в мэрии Новосибирска 11 сентября.
Водителям в период действия ограничений предлагают ездить по улице Первомайской и Эйхе.
В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На «Кольцо Ада» выезжали прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.