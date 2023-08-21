Дорогу от улицы Выборной в сторону Первомайки перекроют почти на месяц — карта

В Новосибирске полностью перекроют дорогу от улицы Выборной в сторону Первомайки из-за ремонта, сообщает мэрия.
Движение автомобилей будет запрещено с
— Закрывается движение автомобильного транспорта от улицы Выборной до границы города Новосибирска. Временное ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, сообщает МКУ «УДС», — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Водителям предлагают ездить по улице Первомайской и Эйхе.
В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На «Кольцо Ада» выезжали прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.