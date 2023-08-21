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Дорогу от улицы Выборной в сторону Первомайки перекроют почти на месяц — карта

Водителям предложили ездить по другим дорогам

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Дорогу будут ремонтировать до 12 сентября

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В Новосибирске полностью перекроют дорогу от улицы Выборной в сторону Первомайки из-за ремонта, сообщает мэрия.

Движение автомобилей будет запрещено с 22 августа по 12 сентября.

— Закрывается движение автомобильного транспорта от улицы Выборной до границы города Новосибирска. Временное ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, сообщает МКУ «УДС», — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Проезд полностью перекроют

Проезд полностью перекроют

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Водителям предлагают ездить по улице Первомайской и Эйхе.

В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На «Кольцо Ада» выезжали прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.

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