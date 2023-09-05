«Этому есть конец?»: новосибирцы встали в пробку на площади Калинина

Вечером 5 августа в Новосибирске образовались пробки. Заторы наблюдаются в том числе на площади Труда, по информации 2ГИС, там случилось несколько ДТП.
Как сообщают пользователи сервиса, аварии произошли около дома №157 на Красном проспекте и в районе Красного проспекте, 159. Дороги на площади Калинина окрасились в красный цвет.
Движение затруднено в сторону площади на улице Дуси Ковальчук от перекрестка с Плановой, а также на Красном проспекте. Пользователи сервиса оставили более десяти сообщений из-за затора на участке дороги.
— А этому есть конец? — спрашивает пользователь 2ГИС Вячеслав Халецкий.
Данные о заторах также имеются на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, пробка растянулась на 4 километра на Красном проспекте от перекрестка с улицей Максима Горького до площади Калинина. Движение также затруднено на Красном проспекте до пересечения с улицей Георгия Колонды. Ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов.
Накануне во время ливня с градом в Новосибирске образовались заторы на дорогах. Пробки заметили на Гусинобродском шоссе, улицах Лазурной, Волочаевской и других.