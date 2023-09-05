freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 7/10
usd 96.62
eur 104.42
Срочно5 кило украшений забрали у туристки в аэропорту
Все новости
Все новости

«Этому есть конец?»: новосибирцы встали в пробку на площади Калинина

Заторы образовались на Красном проспекте и Дуси Ковальчук

386

Дороги на площади Калинина окрасились в красный цвет

Поделиться

Вечером 5 августа в Новосибирске образовались пробки. Заторы наблюдаются в том числе на площади Труда, по информации 2ГИС, там случилось несколько ДТП.

Как сообщают пользователи сервиса, аварии произошли около дома №157 на Красном проспекте и в районе Красного проспекте, 159. Дороги на площади Калинина окрасились в красный цвет.

Пользователи сервиса оставили более десяти сообщений из-за затора

Пользователи сервиса оставили более десяти сообщений из-за затора

Поделиться

Движение затруднено в сторону площади на улице Дуси Ковальчук от перекрестка с Плановой, а также на Красном проспекте. Пользователи сервиса оставили более десяти сообщений из-за затора на участке дороги.

— А этому есть конец? — спрашивает пользователь 2ГИС Вячеслав Халецкий.

Ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов

Ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов

Поделиться

Данные о заторах также имеются на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, пробка растянулась на 4 километра на Красном проспекте от перекрестка с улицей Максима Горького до площади Калинина. Движение также затруднено на Красном проспекте до пересечения с улицей Георгия Колонды. Ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов.

Накануне во время ливня с градом в Новосибирске образовались заторы на дорогах. Пробки заметили на Гусинобродском шоссе, улицах Лазурной, Волочаевской и других.

По теме

ПробкиПлощадь КалининаДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter