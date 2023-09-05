«Этому есть конец?»: новосибирцы встали в пробку на площади Калинина

Вечером 5 августа в Новосибирске образовались пробки. Заторы наблюдаются в том числе на площади Труда, по информации 2ГИС, там случилось несколько ДТП.



Как сообщают пользователи сервиса, аварии произошли около дома №157 на Красном проспекте и в районе Красного проспекте, 159. Дороги на площади Калинина окрасились в красный цвет.

