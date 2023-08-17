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Пассажирам S7 из Новосибирска, которым не хватило мест на рейсе, выдали карты на 5 тысяч рублей

Они не смогли попасть на борт из-за того, что опоздали другие самолеты

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Как сообщили в S7, на рейс 16 августа не смогли попасть 5 человек

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Пассажирам авиакомпании S7, которым 16 августа не хватило мест на рейсе из Новосибирска в Москву, выдали карты номиналом по 5 тысяч рублей. Они не смогли попасть на стыковочный рейс из-за опоздания других самолетов из-за погодных условий.

Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании S7, из-за плохих погодных условий в ряде городов Сибири произошли задержки вылетов в аэропортах разных авиакомпаний. Это привело к скоплению пассажиров, потерявших свои стыковки. В том числе это оказало влияние на вылет рейсов из Новосибирска.

— К сожалению, количество пассажиров на некоторых рейсах превысило количество мест в самолете, так как в том числе на них перевозились трансферные пассажиры, которые должны были улететь ранее, но не попали на свои рейсы из-за метеоусловий, — сообщили в пресс-службе.

По данным S7, именно так произошло на рейсе 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа. На нем не смогли улететь пять человек. После случившегося делом заинтересовалась транспортная прокуратура.

Пассажирам, которые не улетели на рейсе 2504, выдали карту номиналом 5000 рублей в качестве компенсации, предлагали напитки и питание. Авиакомпания переоформила билеты на следующие два рейса.

Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.

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