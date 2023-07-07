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Новосибирцы встали в 5-километровую пробку на Бердском шоссе — что произошло

Заторы наблюдаются в двух направлениях движения

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Инцидент произошел вблизи остановки наземного транспорта «поселок РМЗ»

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Днем 7 июля в Новосибирске на Бердском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. По информации 2ГИС, на участке дороги столкнулись два автомобиля, ограничив движение транспорта.

Инцидент произошел вблизи остановки наземного транспорта «поселок РМЗ». На дороге столкнулись фура и КАМАЗ.

— Левый ряд. Средний ряд. КАМАЗ с фурой, — сообщил пользователь 2ГИС Аскрид Баг.

Судя по фотографиям, который опубликовал пользователь сервиса, после ДТП КАМАЗ ограничил движение по двум направлениях трассы на Бердском шоссе.

Движение также затруднено в сторону Речного вокзала и Бердска

Движение также затруднено в сторону Речного вокзала и Бердска

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По информации «Яндекс. Карты», затор зафиксирован на участке дороги в сторону Бердска от остановки «Карьер Борок» до перекрестка с улицей Одуванчиковая. Пробка растянулась на пять километров. Движение также затруднено в сторону Речного вокзала.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

В начале июля в Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись фура и хетчбэк. В результате на дороге собралась пробка.

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