Новосибирцы встали в 5-километровую пробку на Бердском шоссе — что произошло

Днем 7 июля в Новосибирске на Бердском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. По информации 2ГИС, на участке дороги столкнулись два автомобиля, ограничив движение транспорта.
Инцидент произошел вблизи остановки наземного транспорта «поселок РМЗ». На дороге столкнулись фура и КАМАЗ.
— Левый ряд. Средний ряд. КАМАЗ с фурой, — сообщил пользователь 2ГИС Аскрид Баг.
Судя по фотографиям, который опубликовал пользователь сервиса, после ДТП КАМАЗ ограничил движение по двум направлениях трассы на Бердском шоссе.
По информации «Яндекс. Карты», затор зафиксирован на участке дороги в сторону Бердска от остановки «Карьер Борок» до перекрестка с улицей Одуванчиковая. Пробка растянулась на пять километров. Движение также затруднено в сторону Речного вокзала.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.
В начале июля в Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись фура и хетчбэк. В результате на дороге собралась пробка.